Zenir acelera expansão e abre mais três lojas no Ceará

A Zenir Móveis e Eletros, uma das maiores varejistas do Ceará, abre, ainda neste mês de outubro, mais três lojas, dando sequência ao seu plano de expansão.

Duas das novas operações serão inauguradas nesta sexta-feira (6). Uma delas fica no Centro de Fortaleza, na Rua General Sampaio e a outra, em Maracanaú, uma megaloja de 2 mil metros quadrados.

A terceira unidade, localizada no Shopping Del Paseo, na Capital, tem previsão de abertura para a segunda metade de outubro. Com a operação, a empresa busca captar a clientela de bairros como Aldeota, Meireles e Papicu.

O CEO da Zenir Móveis e Eletros, José Alves de Oliveira - mais conhecido como Seu Zenir - afirma que a expansão contribui com o desenvolvimento do Estado através da geração de emprego e renda.

Fundada em Iguatu, no início dos anos 1990, a Zenir detém uma rede de 57 lojas no Ceará, além de quatro centros de distribuição. Segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), a varejista faturou, em 2022, R$ 522 milhões, ficando entre as 300 maiores do comércio nacional - e 10ª do Ceará.

