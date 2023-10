Grupo Lagoa investe em atacarejo e inaugura mais uma loja em Fortaleza

Esse conteúdo é apoiado por:

A onda de aberturas de supermercados segue forte no Ceará. O Grupo Lagoa inaugura, na sexta-feira (6), mais uma loja com a bandeira Atacadão Lag, que fica em Messejana, na Rua Coronel Guilherme Alencar.

Convertida de Super Lagoa para o modelo de atacarejo, a loja é a quarta do grupo nesse formato, que vem crescendo rapidamente no Ceará.

“A mudança para o formato de atacarejo representa uma peça fundamental nas estratégias de crescimento do Grupo Lagoa, pois é um modelo de varejo alimentar que mais cresce atualmente. Ao inaugurar o Atacadão Lag em Messejana, reforçamos o compromisso em atender tanto às necessidades das residências quanto dos empreendedores locais, como restaurantes, lanchonetes e confeitarias.”, reforça Daniel Moita, diretor executivo do Grupo Lagoa.

A loja de Messejana tem 1.600 metros quadrados de área de vendas e contará ainda com restaurante self-service.

Com faturamento anual superior a R$ 600 milhões, o Lagoa está entre as 10 maiores empresas varejistas do Ceará e uma das 300 do Brasil, segundo ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

