Alemã FlixBus estreia no Ceará com passagens a partir de R$ 9,99

O mercado de transporte rodoviário coletivo do Ceará ganha um novo player com a chegada da FlixBus Brasil, empresa de tecnologia controlada pela alemã Flix. A companhia inicia as operações nesta segunda-feira (2), com a linha que vai de Recife a Fortaleza, com paradas em João Pessoa, Natal, Mossoró e Aracati.

Conforme a empresa, as passagens estão à venda com valor promocional de R$ 9,99 até o dia 15 de outubro.

A FlixBus expandiu as operações em sete estados e 10 cidades do Nordeste, em parceria com a Catedral, empresa de ônibus fundada em 1985.

“Queremos impulsionar o turismo, a democratização do transporte rodoviário e marcar o início da atuação da Flix no Nordeste, que é extremamente importante para ampliar as rotas e conexões no Brasil”, afirma Edson Lopes, CEO da empresa no Brasil.

Linhas disponíveis

As passagens promocionais estão disponíveis nas seguintes linhas:

Recife (PE) – Fortaleza (CE)

Recife (PE) – João Pessoa (PB)

Recife (PE) – Feira de Santana (BA)

As rotas incluem paradas intermediárias, como Natal (RN), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Salvador (BA), totalizando 23 possibilidades de trajeto.

O modelo de negócio da empresa funciona por meio de parceiros, que ficam responsáveis pelas autorizações das linhas, enquanto a FlixBus atua na venda, marketing e atendimento ao consumidor. Atualmente, as parceiras são Grupo Adamantina, Satélite Norte, Santa Maria, Primar Turismo, Levare, 4Bus e Catedral.

