Shopping Giga Mall é inaugurado nesta semana; veja lojas confirmadas

Esse conteúdo é apoiado por:

Novo polo de moda no Ceará, o Shopping Giga Mall abre as portas ao público às 11h desta quinta-feira (28), no Bairro Messejana, em Fortaleza.

Na inauguração, estarão em funcionamento cerca de 300 operações. O superintendente do shopping, Regis Tavares, explica que a próxima etapa, em 2024, contará com mais de 600 lojas, incluindo o hotel, que está previsto no projeto. Quando em sua capacidade máxima, a previsão é de 1.000 unidades em operação.

Entre as lojas confirmadas, estão VKX, marca atacadista de moda masculina, Exalla Cosméticos, Academia Greenlife, que inaugurará em dezembro, e Bebelu Sanduíches. Veja abaixo a lista de lojas.

O empreendimento possui Área Bruta Locável (ABL) de 10 mil m², em um terreno de mais de 70 mil m², e tem um andar inteiramente dedicado ao atacado de moda e outro a um variado mix de varejo e serviços. O complexo inclui mais de mil vagas de estacionamento para carros e mais 70 para ônibus de excursão.

Na programação de inauguração, além de atrações musicais, haverá roda de conversa com influenciadores dos setores atacadista e varejista, que discutirão temas relacionados ao mercado da moda e ao empreendedorismo digital.

A empresa realiza ainda, nos dias 29 e 30 de setembro, o Giga Fashion Days, com desfiles de moda.

Segundo dados da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), aproximadamente 92 mil pessoas circulam diariamente em frente ao empreendimento. "O shopping Giga Mall é um espaço amplo e moderno. Quando estiver funcionando em sua totalidade, contará com mais de 1.000 lojas. Nossa expectativa é que, diariamente, 15 mil pessoas circulem no empreendimento", afirma o superintendente.

Funcionamento do Giga Mall

Terça a sábado

Lojas e quiosques - 09h às 19h

Praça de alimentação - 10h às 20h

Domingo:

Lojas e quiosques - 08h às 14h

Praça de alimentação - 09h às 15h

Segunda: FECHADO

LISTA DE LOJAS CONFIRMADAS

Roupa Santa

Maschera Brasil

Lá Rica

Maria Maçã

Mabe

Locler

Cindel

Saggio

VKX Moda Masculina e Plus Size

Zaiguest

RGM Jeans e Collor

Romands

Bless Moda Masculina

Vista Jeans (Blinclass e MR2)

Xarmosinha Moda Infantil

Melzinha Teen

G Kids

Lolli Kids

Upa Lelê Kids

Malu Malu

Pin Up

Caju Tropical

Stik Moda Praia

Dy Girl Beach

Rio Di Maria

Limão Turquesa

La Praia

Empório das Pratas

3Lu Acessórios

Mania de Prata

Exalla Cosméticos

Vilani Cosméticos

Joy Store Makeup

Bebelu

Da Villa Restaurante

Bento’s Pizzaria

Puro Açaí

Milkshake Mix

Greenlife Academia

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil