Shopping Giga Mall marca data de inauguração e prevê fluxo de 15 mil pessoas por dia

Situado em um dos bairros mais economicamente vibrantes de Fortaleza, a Messejana, o Giga Mall está em fase de ajustes finais para a inauguração, marcada para 28 de setembro.

Híbrido de atacado e varejo, o shopping, que recebe investimentos de R$ 140 milhões, vai operar com uma relação de 70%-30% entre os dois formatos, respectivamente, conforme detalha o superintendente Regis Tavares, em conversa com esta Coluna.

Na data da abertura ao público, o centro comercial estará com 60% de sua Área Bruta Locável (ABL) comercializada, estima o executivo. Serão 1.200 lojas no total, partindo de 4 metros quadrados.

A expectativa, segundo ele, é que passem 15 mil pessoas diariamente pelo empreendimento na primeira fase. No pico, este contingente pode subir para 25 mil.

O fluxo deverá dinamizar ainda mais o organismo econômico de Messejana, que tem vida própria, com forte circulação de pedestres pelo comércio da região. O bairro é um dos principais arrecadadores de impostos de Fortaleza, perdendo apenas para Centro, Mucuripe e Cais do Porto, de acordo com dados da Sefaz-CE (Secretaria da Fazenda); e o segundo PIB comercial da cidade.

Regis Tavares Superintendente do Giga Mall "Além da sua localização estratégica e da expectativa de crescimento do setor da moda em Fortaleza, o bairro é uma das principais portas de entrada da capital. Quando estiver em operação, o shopping deverá gerar, em média, 5 mil empregos diretos e indiretos, alavancando, ainda mais, a economia em Messejana", destaca.

Ciclo de consumo

O diferencial do empreendimento, destaca o executivo, será entregar aos clientes um "ciclo completo de consumo", condição que, segundo ele, não existe no setor atacadista cearense no atual cenário.

Tradicionalmente, o Ceará se impôs como um poderoso player nacional no atacado de moda, mas vem perdendo espaço para outros estados nos últimos anos. O Giga, diz Tavares, pretende contribuir para o Estado voltar ao pódio.

O foco é oferecer uma experiência confortável para os revendedores que vêm do interior e de outros estados. O empreendimento terá um hotel anexo para os visitantes, com previsão de conclusão para 2024. O Giga está em negociações com players consagrados da hotelaria para operar o local.

Além disso, a estrutura do shopping prevê áreas de descanso para guias e motoristas, que são agentes importantes na dinâmica de vendas do atacado.

Estão previstas ainda mil vagas de estacionamento para carros e outras 70 para ônibus.

O Giga Mall é um empreendimento do Grupo J Sleiman, dono do DAG Distribuidor.

