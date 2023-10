Rede de farmácias Santa Branca abrirá franquias ao mercado para acelerar expansão

Esse conteúdo é apoiado por:

A Santa Branca, rede cearense do segmento de farmácias, apresentará ao mercado seu novo programa de franquias, que abrirá a marca para novos investimentos. O objetivo é acelerar a expansão da varejista, com 37 anos de atuação.

O valor do investimento inicial para os franqueados é de R$ 321 mil. A meta é chegar a 30 unidades franqueadas no próximo ano. Isso mais do que dobraria o porte atual da organização.

Nos últimos cinco anos, informa a empresa, o faturamento cresceu 23%, na média anual. Presente em 11 cidades, a rede soma 20 lojas próprias, um centro de distribuição, uma distribuidora e três franquias (criadas como projeto-piloto).

Veja também

“O mercado de drogaria é um excelente setor para quem deseja investir no segmento, pois apresenta ótimas projeções de crescimento. Mesmo diante das crises econômicas, o mercado da saúde continua mantendo sua solidez”, defende o presidente da companhia, Maurício Filizola.

Conforme a Santa Branca, os franqueados terão suporte com fornecedores e receberão consultoria em gestão de franquias, implantação de projetos arquitetônicos, gestão de pessoas, de compras, comercial, financeira e de marketing.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil