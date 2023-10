Flixbus estreia com alta procura no Ceará e busca furar domínio no setor

Esse conteúdo é apoiado por:

A estreia da FlixBus no transporte rodoviário interestadual do Ceará já está causando impacto em um setor há décadas dominado por poucos players, com destaque para a Guanabara.

O CEO da FlixBus no Brasil, o cearense Edson Lopes, afirma que a chegada da companhia ao Nordeste tem sido "assustadoramente positiva". Em entrevista a esta Coluna, o executivo celebra os primeiros números (sem revelá-los) e antecipa que novas linhas na região serão lançadas ainda neste ano.

Nesta semana, começaram a circular os ônibus da linha Fortaleza-Recife, que tem diariamente de duas a quatro frequências saindo de cada uma das pontas, com paradas em Aracati, Mossoró, Natal e João Pessoa.

Para atrair o público, estão sendo ofertadas, até o dia 15 de outubro, passagens de R$ 9,99, disponíveis nas seguintes linhas:

Recife (PE) – Fortaleza (CE)

Recife (PE) – João Pessoa (PB)

Recife (PE) – Feira de Santana (BA)

Preços seguirão baixos?

Segundo Lopes, os preços da liquidação não refletirão a realidade futura, mas, aponta ele, a empresa conseguirá operar com valores abaixo da média do mercado, assim como já faz no Sudeste. A ampliação da concorrência deverá ser saudável para o setor de forma geral, com a possibilidade de redução de preços pelas concorrentes.

Para alcançar preços competitivos, a empresa investe em tecnologia e inteligência artificial, com precificação dinâmica.

"Ninguém compra passagem de ônibus antecipada. Noventa e cinco por cento são feitas nos últimos 14 dias. Nós não estamos fazendo nada além de mostrar preços baratos quando os ônibus estão vazios. À medida que eles vão enchendo, os preços vão aumentando", detalha.

No setor, a comercialização presencial, nos guichês das rodoviárias, ainda é muito forte, mas as vendas de passagens online já representam em torno de 25%. Em 2010, essa fatia era inferior a 1%, relembra Lopes.

Parcerias

Ele explica que a operação da Flix se dá sempre por parceiros - no caso do Nordeste, a Catedral. "Nós temos um acordo em que nós fazemos toda a parte de vendas online, offline, precificação, planejamento de rotas, atendimento ao consumidor, enquanto elas ficam com garagem, manutenção, motoristas", diz.

Os ônibus das linhas nordestinas, garante Lopes, estão entre os mais modernos do mercado.

Com sede na Alemanha, a empresa de tecnologia atua em mais de 40 países e é uma das maiores companhias de transporte rodoviário do mundo. No Brasil, alcança 15 estados.

