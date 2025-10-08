Contas mais caras, salário menor: a volta da inflação que corrói o bolso

A inflação acumulada em 12 meses está em 5,13%, acima do teto da meta oficial de 4,5%. Parece só mais um número, mas significa algo direto: sua conta de luz, o aluguel e até o pão da padaria ficaram mais caros.

O salário não acompanha e a sensação é clara: o brasileiro trabalha cada vez mais para comprar cada vez menos.

Em setembro, a energia elétrica segue com bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

Para uma família que gastava R$ 280, a conta passou para cerca de R$ 310. São R$ 30 que evaporaram do orçamento sem trazer nenhum benefício.

Veja também Alberto Pompeu Cartão à prova de choques: como não deixar sua vida virar uma bola de neve Alberto Pompeu Dólar em queda: alívio no bolso ou oportunidade de investir melhor?

O aluguel subiu 2,82% em um ano. Some a isso o gás, o transporte e a feira da semana. No fim do mês, é quase uma semana inteira de trabalho que desaparece.

O peso invisível no dia a dia

Quando a energia sobe, todo o resto sobe junto. A padaria paga mais luz, o mercadinho gasta mais para manter os freezers, o transporte fica mais caro. Cada produto carrega esse custo escondido.

É a inflação invisível que corrói o orçamento sem pedir licença. No Nordeste, onde muita gente trabalha por conta própria ou vive de bicos, o impacto é ainda mais cruel. A renda varia, mas as contas fixas não dão trégua.

Como reagir sem se afogar

Anote cada gasto. Um caderno simples já revela para onde o dinheiro está escorrendo. Ataque as dívidas do cartão. Com juros de mais de 400% ao ano, é impossível prosperar carregando esse peso. Renegociar é prioridade.

Use os juros a seu favor. Com a Selic em 15%, Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária rendem acima de 1% ao mês, mais que o dobro da poupança.

Quem aplica R$ 100 por mês no Tesouro Selic termina o ano com R$ 1.280; na poupança, apenas R$ 1.242.

Monte uma reserva de emergência. Melhor ter R$ 200 guardados para um imprevisto do que depender do cartão e se afundar ainda mais.

A escolha é sua

A inflação não é novidade no Brasil. A diferença está na forma como cada um reage a ela. Quem ignora o problema vê o salário encolher mês a mês. Quem aprende a se proteger prospera mesmo em tempos difíceis.

O aumento da conta de luz e do aluguel é apenas o sintoma. O verdadeiro remédio é a educação financeira.

Comece hoje. Anote seus gastos, renegocie dívidas, invista nem que seja um pouco.

Daqui a um ano, você vai agradecer a si mesmo pela decisão de ter assumido o controle.

Alberto Pompeu

Educador financeiro e colunista do Diário do Nordeste