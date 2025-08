Conta de luz fica mais cara a partir desta sexta (1º) em todo o Brasil; veja detalhes

As contas de energia ficam mais caras em todo o Brasil a partir desta sexta-feira (1º). O aumento ocorre por conta do acionamento da bandeira tarifária vermelha, no patamar 2, conforme anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda no mês de julho.

Por conta da nova bandeira, os consumidores terão custo extra de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Segundo a Aneel, o acionamento será necessário por conta do cenário de chuvas abaixo da média no País, ocasionando a redução da geração hidrelétrica.

Acionamento de bandeiras

Desde o mês de dezembro de 2024, a bandeira permanecia verde, o que significava um cenário favorável de geração de energia em solo brasileiro. Em maio, entretanto, o panorama mudou.

No mês em questão, a Aneel acionou a bandeira amarela por conta do baixo volume de chuvas em decorrência da transição do período chuvoso para o período seco do ano.

A mudança deste mês de agosto, inclusive, tem sido comunicada ressaltando a importância da economia de energia. "Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica", disse a Aneel.

Bandeiras tarifárias

O uso do sistema de bandeiras tarifárias é referente aos custos variáveis da geração de energia elétrica. Elas são divididas em níveis e informam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Veja valor de cada bandeira: