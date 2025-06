Aumento da conta de luz: veja como votou cada parlamentar em proposta que pode custar R$ 197 bilhões

Foram derrubados na terça-feira (17), dispositivos do veto que foram aplicados pelo presidente Lula no texto do Marco Regulatório e Energia Offshore, uma lei que trata de geração de energia vinda de turbinas eólicas. Pela votação dos parlamentares, o impacto, um total de R$ 197 bilhões, se dará no aumento da conta de luz.

Pelo pontos derrubados na votação conjunta do Congresso Nacional, o aumento da conta de energia se dará, por exemplo, em razão da obrigatoriedade de contratação de energia vinda de pequenas centrais hidrelétricas, no valor de R$ 140 bilhões.

Pelo o texto apresentado, fica determinada também a contratação compulsória de 4,9 GW, mesmo não havendo necessidade. Pelo que vale hoje, a contratação só deve ocorrer se houver crescimento da demanda das distribuidoras, após ser demanda no país ser verificada.

Outros pontos dizem respeito a contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol na Região Nordeste e de eólicas na Região Sul (R$ 33 bilhões), a prorrogação por 20 anos de contratos de compra de energia do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), com custos de R$ 24 bilhões.

"Jabutis"

Os chamados “jabutis”, são trechos inseridos no texto original que não tem relação a proposta principal, e neste caso, ainda falta a análise de outros dispositivos do veto sobre o texto do Marco Regulatório que o Congresso ainda vai analisar, mas sem data específica.

Pelos cálculos, os vetos que ainda precisam ser votados giram em torno do valor de R$ 348 bilhões, vindos da extensão do prazo para contratação de usinas a carvão (R$ 92 bilhões), a obrigação de pagar por energia de térmicas a gás (R$ 155 bilhões), e a manutenção dos subsídios à energia solar (R$ 101 bilhões).

Ministério da Fazenda justificou os vetos

O Ministério da Fazenda apontou, em janeiro, quando a lei foi aprovada, que os vetos presidenciais respondiam contra a manutenção de matrizes mais poluidoras, caras e ineficientes, e que não eram mais vantajosas para a população, além da correção tarifária atrelada a esse aspecto.

“A sanção presidencial busca posicionar o Brasil como líder na transição energética global, alinhando-se às principais tendências de exploração de energias renováveis e reforçando seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades regionais”, disse o ministério, a época.

Base governista aplica derrota ao Executivo

Tanto senadores como deputados da base governista votaram juntos com a oposição e derrubaram os vetos do presidente Lula. No Senado, o PT deu 7 votos para derrubar o veto, assim como como o MDB (10) e o PSD (11), da base governista e com representação na Esplanada dos Ministérios. Já na oposição, o PL teve 8 votos e o PP 3.

Na Câmara o mesmo se repetiu, com o Partido dos Trabalhadores dando 63 votos, que se somaram aos 39 votos do União Brasil, 37 do Republicanos e 33 do PSD. Os deputados do MDB deram 28 votos, seguidos de 11 do PDT e 10 do PSB.

Na oposição, o PL correspondeu com 54 votos, junto do PP, com 28 votos. Este último partido com ministro no governo Lula.

Veja como cada Senador votou:

48 votaram pela derrubada do veto:

Alan Rick (UNIÃO, AC)

Alessandro Vieira (MDB, SE)

Ana Paula Lobato (PDT, MA)

Angelo Coronel (PSD, BA)

Astronauta Marcos Pontes (PL, SP)

Augusta Brito (PT, CE)

Beto Faro (PT, PA)

Carlos Viana (PODEMOS, MG)

Confúcio Moura (MDB, RO)

Daniella Ribeiro (PP, PB)

Eduardo Braga (MDB, AM)

Eduardo Gomes (PL, TO)

Eliziane Gama (PSD, MA)

Fabiano Contarato (PT, ES)

Fernando Farias (MDB, AL)

Giordano (MDB, SP)

Hamilton Mourão (REPUBLICANOS, RS)

Humberto Costa (PT, PE)

Ivete da Silveira (MDB, SC)

Izalci Lucas (PL, DF)

Jader Barbalho (MDB, PA)

Jaime Bagattoli (PL, RO)

Jaques Wagner (PT, BA)

Jorge Kajuru (PSB, GO)

Jussara Lima (PSD, PI)

Laércio Oliveira (PP, SE)

Luis Carlos Heinze (PP, RS)

Mara Gabrilli (PSD, SP)

Marcelo Castro (MDB, PI)

Marcio Bittar (UNIÃO, AC)

Marcos Rogério (PL, RO)

Margareth Buzetti (PSD, MT)

Omar Aziz (PSD, AM)

Otto Alencar (PSD, BA)

Renan Calheiros (MDB, AL)

Rodrigo Pacheco (PSD, MG)

Rogerio Marinho (PL, RN)

Rogério Carvalho (PT, SE)

Romário (PL, RJ)

Soraya Thronicke (PODEMOS, MS)

Sérgio Petecão (PSD, AC)

Teresa Leitão (PT, PE)

Vanderlan Cardoso (PSD, GO)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB, PB)

Weverton (PDT, MA)

Wilder Morais (PL, GO)

Zenaide Maia (PSD, RN)

Zequinha Marinho (PODEMOS, PA)

12 votaram pela manutenção do veto:

Cleitinho (REPUBLICANOS, MG)

Damares Alves (REPUBLICANOS, DF)

Eduardo Girão (NOVO, CE)

Flávio Bolsonaro (PL, RJ)

Leila Barros (PDT, DF)

Lucas Barreto (PSD, AP)

Oriovisto Guimarães (PSDB, PR)

Paulo Paim (PT, RS)

Plínio Valério (PSDB, AM)

Sergio Moro (UNIÃO, PR)

Styvenson Valentim (PSDB, RN)

Wellington Fagundes (PL, MT)

Veja como cada Deputado votou:

347 votaram pela derrubada do veto:

AJ Albuquerque (PP - CE)

Acácio Favacho (MDB - AP)

Adail Filho (REPUBLICANOS - AM)

Adilson Barroso (PL - SP)

Adolfo Viana (PSDB - BA)

Adriano do Baldy (PP - GO)

Afonso Motta (PDT - RS)

Aguinaldo Ribeiro (PP - PB)

Airton Faleiro (PT - PA)

Alberto Fraga (PL - DF)

Alceu Moreira (MDB - RS)

Alencar Santana (PT - SP)

Alexandre Lindenmeyer (PT - RS)

Alfredinho (PT - SP)

Alice Portugal (PCdoB - BA)

Altineu Côrtes (PL - RJ)

Aluisio Mendes (REPUBLICANOS - MA)

Amom Mandel (CIDADANIA - AM)

Ana Paula Leão (PP - MG)

Ana Paula Lima (PT - SC)

Ana Pimentel (PT - MG)

Andreia Siqueira (MDB - PA)

André Fernandes (PL - CE)

André Ferreira (PL - PE)

André Figueiredo (PDT - CE)

André Janones (AVANTE - MG)

Antonio Andrade (REPUBLICANOS - TO)

Antonio Carlos Rodrigues (PL - SP)

Antônia Lúcia (REPUBLICANOS - AC)

Antônio Doido (MDB - PA)

Arlindo Chinaglia (PT - SP)

Átila Lira (PP - PI)

Augusto Coutinho (REPUBLICANOS - PE)

Augusto Puppio (MDB - AP)

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE - RJ)

Aécio Neves (PSDB - MG)

Baleia Rossi (MDB - SP)

Bandeira de Mello (PSB - RJ)

Bebeto (PP - RJ)

Benedita da Silva (PT - RJ)

Benes Leocádio (UNIÃO - RN)

Beto Pereira (PSDB - MS)

Bia Kicis (PL - DF)

Bibo Nunes (PL - RS)

Bohn Gass (PT - RS)

Bruno Farias (AVANTE - MG)

Bruno Ganem (PODEMOS - SP)

Caio Vianna (PSD - RJ)

Camila Jara (PT - MS)

Capitão Alberto Neto (PL - AM)

Capitão Alden (PL - BA)

Capitão Augusto (PL - SP)

Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO - TO)

Carlos Sampaio (PSD - SP)

Carlos Veras (PT - PE)

Carlos Zarattini (PT - SP)

Carol Dartora (PT - PR)

Castro Neto (PSD - PI)

Celso Russomanno (REPUBLICANOS - SP)

Cezinha de Madureira (PSD - SP)

Clarissa Tércio (PP - PE)

Claudio Cajado (PP - BA)

Coronel Armando (PL - SC)

Coronel Fernanda (PL - MT)

Da Vitoria (PP - ES)

Daiana Santos (PCdoB - RS)

Dal Barreto (UNIÃO - BA)

Damião Feliciano (UNIÃO - PB)

Dandara (PT - MG)

Dani Cunha (UNIÃO - RJ)

Daniel Agrobom (PL - GO)

Daniel Almeida (PCdoB - BA)

Daniel Barbosa (PP - AL)

Daniel Trzeciak (PSDB - RS)

Daniela Reinehr (PL - SC)

Daniela do Waguinho (UNIÃO - RJ)

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD - RS)

David Soares (UNIÃO - SP)

Dayany Bittencourt (UNIÃO - CE)

Defensor Stélio Dener (REPUBLICANOS - RR)

Delegada Adriana Accorsi (PT - GO)

Delegada Ione (AVANTE - MG)

Delegada Katarina (PSD - SE)

Delegado Bruno Lima (PP - SP)

Delegado Marcelo Freitas (UNIÃO - MG)

Delegado Matheus Laiola (UNIÃO - PR)

Delegado Ramagem (PL - RJ)

Denise Pessôa (PT - RS)

Diego Andrade (PSD - MG)

Diego Coronel (PSD - BA)

Diego Garcia (REPUBLICANOS - PR)

Dilceu Sperafico (PP - PR)

Dilvanda Faro (PT - PA)

Dimas Fabiano (PP - MG)

Dimas Gadelha (PT - RJ)

Domingos Neto (PSD - CE)

Domingos Sávio (PL - MG)

Dorinaldo Malafaia (PDT - AP)

Douglas Viegas (UNIÃO - SP)

Dr. Francisco (PT - PI)

Dr. Ismael Alexandrino (PSD - GO)

Dr. Victor Linhalis (PODEMOS - ES)

Dr. Zacharias Calil (UNIÃO - GO)

Dra. Alessandra Haber (MDB - PA)

Duda Ramos (MDB - RR)

Eduardo Velloso (UNIÃO - AC)

Eli Borges (PL - TO)

Elmar Nascimento (UNIÃO - BA)

Ely Santos (REPUBLICANOS - SP)

Emanuel Pinheiro Neto (MDB - MT)

Emidinho Madeira (PL - MG)

Enfermeira Ana Paula (PODEMOS - CE)

Eros Biondini (PL - MG)

Fabio Schiochet (UNIÃO - SC)

Fausto Pinato (PP - SP)

Felipe Carreras (PSB - PE)

Fernando Mineiro (PT - RN)

Fernando Monteiro (REPUBLICANOS - PE)

Filipe Martins (PL - TO)

Florentino Neto (PT - PI)

Flávio Nogueira (PT - PI)

Franciane Bayer (REPUBLICANOS - RS)

Fred Linhares (REPUBLICANOS - DF)

Fábio Macedo (PODEMOS - MA)

Fábio Teruel (MDB - SP)

Gabriel Mota (REPUBLICANOS - RR)

Gabriel Nunes (PSD - BA)

General Pazuello (PL - RJ)

Geovania de Sá (PSDB - SC)

Geraldo Mendes (UNIÃO - PR)

Geraldo Resende (PSDB - MS)

Giacobo (PL - PR)

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS - MG)

Gilson Daniel (PODEMOS - ES)

Gilvan Maximo (REPUBLICANOS - DF)

Giovani Cherini (PL - RS)

Gisela Simona (UNIÃO - MT)

Guilherme Uchoa (PSB - PE)

Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS - SE)

Heitor Schuch (PSB - RS)

Helder Salomão (PT - ES)

Helio Lopes (PL - RJ)

Henderson Pinto (MDB - PA)

Hercílio Coelho Diniz (MDB - MG)

Hildo Rocha (MDB - MA)

Icaro de Valmir (PL - SE)

Igor Timo (PSD - MG)

Ismael (PSD - SC)

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB - AL)

Ivoneide Caetano (PT - BA)

Iza Arruda (MDB - PE)

Jack Rocha (PT - ES)

Jadyel Alencar (REPUBLICANOS - PI)

Jandira Feghali (PCdoB - RJ)

Jeferson Rodrigues (REPUBLICANOS - GO)

Jefferson Campos (PL - SP)

Joaquim Passarinho (PL - PA)

Jonas Donizette (PSB - SP)

Jorge Braz (REPUBLICANOS - RJ)

Jorge Solla (PT - BA)

Josenildo (PDT - AP)

Josias Gomes (PT - BA)

Josivaldo Jp (PSD - MA)

José Airton Félix Cirilo (PT - CE)

José Guimarães (PT - CE)

José Medeiros (PL - MT)

José Nelto (UNIÃO - GO)

José Rocha (UNIÃO - BA)

João Carlos Bacelar (PL - BA)

João Cury (MDB - SP)

João Daniel (PT - SE)

João Leão (PP - BA)

João Maia (PP - RN)

Juarez Costa (MDB - MT)

Juliana Cardoso (PT - SP)

Julio Arcoverde (PP - PI)

Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS - DF)

Julio Lopes (PP - RJ)

Juninho do Pneu (UNIÃO - RJ)

Junior Lourenço (PL - MA)

Juscelino Filho (UNIÃO - MA)

Júnior Mano (PSB - CE)

Keniston Braga (MDB - PA)

Kiko Celeguim (PT - SP)

Lafayette de Andrada (REPUBLICANOS - MG)

Laura Carneiro (PSD - RJ)

Lebrão (UNIÃO - RO)

Lenir de Assis (PT - PR)

Leo Prates (PDT - BA)

Leonardo Monteiro (PT - MG)

Leônidas Cristino (PDT - CE)

Lincoln Portela (PL - MG)

Lindbergh Farias (PT - RJ)

Lucas Redecker (PSDB - RS)

Luciano Alves (PSD - PR)

Luciano Amaral (PSD - AL)

Luciano Bivar (UNIÃO - PE)

Luciano Ducci (PSB - PR)

Luciano Vieira (REPUBLICANOS - RJ)

Luis Carlos Gomes (REPUBLICANOS - RJ)

Luis Tibé (AVANTE - MG)

Luisa Canziani (PSD - PR)

Luiz Carlos Hauly (PODEMOS - PR)

Luiz Carlos Motta (PL - SP)

Luiz Couto (PT - PB)

Luiz Fernando Faria (PSD - MG)

Luiz Gastão (PSD - CE)

Luizianne Lins (PT - CE)

Lázaro Botelho (PP - TO)

Lêda Borges (PSDB - GO)

Lídice da Mata (PSB - BA)

Magda Mofatto (PRD - GO)

Marangoni (UNIÃO - SP)

Marcelo Crivella (REPUBLICANOS - RJ)

Marcio Alvino (PL - SP)

Marcon (PT - RS)

Marcos Aurélio Sampaio (PSD - PI)

Marcos Pereira (REPUBLICANOS - SP)

Marcos Soares (UNIÃO - RJ)

Marcos Tavares (PDT - RJ)

Maria Arraes (SOLIDARIEDADE - PE)

Maria Rosas (REPUBLICANOS - SP)

Maria do Rosário (PT - RS)

Marussa Boldrin (MDB - GO)

Mauricio Neves (PP - SP)

Mauricio do Vôlei (PL - MG)

Mauro Benevides Filho (PDT - CE)

Maurício Carvalho (UNIÃO - RO)

Max Lemos (SOLIDARIEDADE - RJ)

Meire Serafim (UNIÃO - AC)

Mendonça Filho (UNIÃO - PE)

Merlong Solano (PT - PI)

Miguel Lombardi (PL - SP)

Miguel Ângelo (PT - MG)

Misael Varella (PSD - MG)

Moses Rodrigues (UNIÃO - CE)

Murillo Gouvea (UNIÃO - RJ)

Murilo Galdino (REPUBLICANOS - PB)

Márcio Honaiser (PDT - MA)

Márcio Jerry (PCdoB - MA)

Márcio Marinho (REPUBLICANOS - BA)

Mário Heringer (PDT - MG)

Mário Negromonte Jr. (PP - BA)

Natália Bonavides (PT - RN)

Nelinho Freitas (MDB - CE)

Nelson Barbudo (PL - MT)

Nely Aquino (PODEMOS - MG)

Neto Carletto (AVANTE - BA)

Newton Cardoso Jr (MDB - MG)

Nilto Tatto (PT - SP)

Nitinho (PSD - SE)

Odair Cunha (PT - MG)

Olival Marques (MDB - PA)

Orlando Silva (PCdoB - SP)

Osmar Terra (MDB - RS)

Otto Alencar Filho (PSD - BA)

Padre João (PT - MG)

Pastor Claudio Mariano (UNIÃO - PA)

Pastor Gil (PL - MA)

Pastor Sargento Isidório (AVANTE - BA)

Patrus Ananias (PT - MG)

Pauderney Avelino (UNIÃO - AM)

Paulo Abi-Ackel (PSDB - MG)

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB - SP)

Paulo Azi (UNIÃO - BA)

Paulo Folletto (PSB - ES)

Paulo Freire Costa (PL - SP)

Paulo Guedes (PT - MG)

Paulo Litro (PSD - PR)

Paulo Magalhães (PSD - BA)

Paulão (PT - AL)

Pedro Aihara (PRD - MG)

Pedro Campos (PSB - PE)

Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO - MA)

Pedro Paulo (PSD - RJ)

Pedro Uczai (PT - SC)

Pinheirinho (PP - MG)

Pr. Marco Feliciano (PL - SP)

Professor Alcides (PL - GO)

Rafael Brito (MDB - AL)

Rafael Prudente (MDB - DF)

Raimundo Costa (PODEMOS - BA)

Raimundo Santos (PSD - PA)

Reginaldo Lopes (PT - MG)

Reimont (PT - RJ)

Reinhold Stephanes (PSD - PR)

Renata Abreu (PODEMOS - SP)

Renilce Nicodemos (MDB - PA)

Renildo Calheiros (PCdoB - PE)

Ribamar Silva (PSD - SP)

Ricardo Abrão (UNIÃO - RJ)

Ricardo Ayres (REPUBLICANOS - TO)

Ricardo Barros (PP - PR)

Ricardo Guidi (PL - SC)

Ricardo Maia (MDB - BA)

Roberto Duarte (REPUBLICANOS - AC)

Roberto Monteiro Pai (PL - RJ)

Robério Monteiro (PDT - CE)

Rodolfo Nogueira (PL - MS)

Rodrigo Estacho (PSD - PR)

Rodrigo Gambale (PODEMOS - SP)

Rodrigo Valadares (UNIÃO - SE)

Rodrigo da Zaeli (PL - MT)

Rodrigo de Castro (UNIÃO - MG)

Rogéria Santos (REPUBLICANOS - BA)

Rogério Correia (PT - MG)

Romero Rodrigues (PODEMOS - PB)

Ronaldo Nogueira (REPUBLICANOS - RS)

Rosana Valle (PL - SP)

Rosângela Reis (PL - MG)

Rubens Otoni (PT - GO)

Rubens Pereira Júnior (PT - MA)

Rui Falcão (PT - SP)

Ruy Carneiro (PODEMOS - PB)

Samuel Viana (REPUBLICANOS - MG)

Sanderson (PL - RS)

Sargento Portugal (PODEMOS - RJ)

Saulo Pedroso (PSD - SP)

Silas Câmara (REPUBLICANOS - AM)

Silvia Cristina (PP - RO)

Silvye Alves (UNIÃO - GO)

Socorro Neri (PP - AC)

Sonize Barbosa (PL - AP)

Soraya Santos (PL - RJ)

Tadeu Veneri (PT - PR)

Thiago Flores (REPUBLICANOS - RO)

Thiago de Joaldo (PP - SE)

Tiririca (PL - SP)

Valmir Assunção (PT - BA)

Vander Loubet (PT - MS)

Vermelho (PP - PR)

Vicentinho (PT - SP)

Vicentinho Júnior (PP - TO)

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS - SP)

Vinicius Gurgel (PL - AP)

Vitor Lippi (PSDB - SP)

Waldemar Oliveira (AVANTE - PE)

Waldenor Pereira (PT - BA)

Wellington Roberto (PL - PB)

Welter (PT - PR)

Wilson Santiago (REPUBLICANOS - PB)

Yandra Moura (UNIÃO - SE)

Yury do Paredão (MDB - CE)

Zeca Dirceu (PT - PR)

Zé Haroldo Cathedral (PSD - RR)

Zé Neto (PT - BA)

Zé Vitor (PL - MG)

56 votaram pela manutenção do veto:

Adriana Ventura (NOVO - SP)

Alex Manente (CIDADANIA - SP)

Alfredo Gaspar (UNIÃO - AL)

Amaro Neto (REPUBLICANOS - ES)

Any Ortiz (CIDADANIA - RS)

Arnaldo Jardim (CIDADANIA - SP)

Caroline de Toni (PL - SC)

Chico Alencar (PSOL - RJ)

Célia Xakriabá (PSOL - MG)

Célio Silveira (MDB - GO)

Célio Studart (PSD - CE)

Daniel Freitas (PL - SC)

Danilo Forte (UNIÃO - CE)

Duarte Jr. (PSB - MA)

Duda Salabert (PDT - MG)

Eduardo da Fonte (PP - PE)

Erika Hilton (PSOL - SP)

Erika Kokay (PT - DF)

Fausto Santos Jr. (UNIÃO - AM)

Felipe Becari (UNIÃO - SP)

Fernanda Melchionna (PSOL - RS)

Fernando Rodolfo (PL - PE)

Flávia Morais (PDT - GO)

Fred Costa (PRD - MG)

Gilson Marques (NOVO - SC)

Glauber Braga (PSOL - RJ)

Glaustin da Fokus (PODEMOS - GO)

Guilherme Boulos (PSOL - SP)

Ivan Valente (PSOL - SP)

Junio Amaral (PL - MG)

Júnior Ferrari (PSD - PA)

Kim Kataguiri (UNIÃO - SP)

Lucas Ramos (PSB - PE)

Lucio Mosquini (MDB - RO)

Luiz Carlos Busato (UNIÃO - RS)

Luiz Fernando Vampiro (MDB - SC)

Luiz Lima (NOVO - RJ)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL - SP)

Lula da Fonte (PP - PE)

Marcel van Hattem (NOVO - RS)

Marcelo Álvaro Antônio (PL - MG)

Marreca Filho (PRD - MA)

Marx Beltrão (PP - AL)

Nikolas Ferreira (PL - MG)

Pastor Henrique Vieira (PSOL - RJ)

Pedro Lupion (PP - PR)

Pompeo de Mattos (PDT - RS)

Professora Goreth (PDT - AP)

Professora Luciene Cavalcante (PSOL - SP)

Rafael Simoes (UNIÃO - MG)

Sâmia Bomfim (PSOL - SP)

Tabata Amaral (PSB - SP)

Talíria Petrone (PSOL - RJ)

Tarcísio Motta (PSOL - RJ)

Túlio Gadêlha (REDE - PE)

Zé Adriano (PP - AC)