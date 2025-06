Santander abre vagas para assessores de investimentos no Ceará

O Santander está contratando novos assessores de investimentos no Ceará. As vagas fazem parte do programa Santander AAA, em regime CLT, com contratação imediata para Fortaleza e municípios da região metropolitana, além de Sobral e Juazeiro do Norte.

Requisitos para as vagas

Segundo o banco, os interessados precisam ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais.

A certificação CPA-20 é pré-requisito, e a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias. Já a CFP (Certified Financial Planner) é considerada "um grande diferencial".

Criado há três anos, o projeto AAA conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País, em 200 cidades

As inscrições para concorrer às vagas do Santander AAA devem ser realizadas neste link oficial de recrutamento.