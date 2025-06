Governo abre licitação para empresa que vai supervisionar obras do Projeto Pecém Verde

Foi iniciado processo licitatório para escolher a empresa que vai supervisionar as obras do Projeto Pecém Verde, que visa desenvolver a cadeia do Hidrogênio Verde (H2V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

O aviso de licitação e manifestação de interesse foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (16).

"A empresa será responsável pelo gerenciamento e acompanhamento das obras que serão realizadas pelo futuro consórcio vencedor da licitação internacional. Esse acompanhamento feito por uma empresa terceira é exigido pelo Banco Mundial e reforça a transparência na realização das obras", informou o Cipp por meio de nota.

De acordo com o DOE, a licitação tem como objeto a contratação de "consultoria para serviços técnicos especializados de engenharia" para os serviços e obras do Projeto Pecém Verde.

O serviço será custeado com recursos do financiamento tomado pelo Governo do Ceará junto ao Banco Mundial.

Veja também Ingrid Coelho Centro e Mucuripe lideram arrecadação de ICMS em Fortaleza; veja por bairros Ingrid Coelho Consumidores do Ceará têm o quinto pior score de pagamento do país, diz Serasa

Os serviços têm duração "com nível estimado de esforço de 40 meses", com início esperado para setembro de 2025.

O início das mudanças no Complexo Industrial e Portuário do Pecém para o segundo semestre de 2025 já era esperado, mas ainda não foi confirmado o mês de início das obras.

Já houve um edital para as interessadas em executar as obras de ampliação do Cipp e, conforme já havia sido publicado pelo Diário do Nordeste, dois consórcios concorreram à licitação.

Nova fase vai definir vencedor para executar obras

Agora, uma nova fase da seleção, ainda sem data para ocorrer, definirá qual desses dois consórcios será o responsável pela execução do projeto. Cada um dos consórcios é formado por uma empresa estrangeira e uma empresa nacional.

O Pecém Verde é um projeto de infraestrutura para produção e exportação de hidrogênio verde, consolidando a região como um polo global de H2V.

O investimento previsto na obra é R$ 675 milhões, com recursos do Banco Mundial, Climate Investmento Fund e da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A).

Esses recursos serão empregados na implantação de infraestrutura básica para os corredores de utilidades e acesso ao setor produtivo de hidrogênio no Complexo do Pecém.

Além disso, haverá expansão do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) com a construção de um novo berço de atracação. A previsão é que as reformas sejam concluídas em 2028.

Reunião no Ibama

O presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, e a senadora Augusta Brito estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (17), em Brasília, com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho.

Segundo o Cipp, eles trataram sobre o andamento de processos de licenciamento ambiental fundamentais para a continuidade dos investimentos no Pecém e no Ceará.

Entre os processos discutidos, estão:

concessão da Licença de Instalação (LI) da obra de ampliação do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT), com a construção do Berço 11, que deve ser iniciada ainda neste ano;

a concessão da LI para o Píer de Rebocadores, cujo projeto já está contratado;

e a ampliação do Píer 2, com a solicitação de sua incorporação à licença ambiental vigente.

“As obras em pauta hoje são essenciais para dar suporte ao crescimento do Complexo do Pecém e para garantir que os grandes projetos estruturantes em curso, como a Transnordestina e o Hub de Hidrogênio Verde, possam de fato se concretizar. Estamos falando de cerca de R$ 900 milhões em investimentos que precisam do devido licenciamento para sair do papel”, destacou Max Quintino.