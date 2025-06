A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na manhã desta terça-feira (10), a operacionalização da ampliação da tarifa social de energia elétrica no Brasil. Cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com descontos na conta de luz, segundo o Ministério de Minas e Energia.

A ampliação da tarifa social é uma das propostas da Reforma do Setor Elétrico e foi determinada por meio de Medida Provisória (MP). As novas regras devem valer a partir de 5 de julho.

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no CadÚnico, terão isenção da conta de luz para um consumo de até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

Também são contemplados idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico, além das famílias fora do Sistema Interligado Nacional.

A expectativa é 16 milhões de pessoas tenham a gratuidade da conta. Caso o consumo de energia supere os 80 kWh por mês, será pago apenas o excedente.

Por exemplo, se a família beneficiada teve consumo de 95 kWh em determinado mês, pagará apenas por 15 kWh.

Veja também Negócios Nova fábrica da Dikoko em Itapipoca terá capacidade para beneficiar 500 mil cocos por dia Negócios O que faz Pereiro ter um dos melhores índices de desenvolvimento municipal do Ceará? Negócios Fernando Haddad anuncia acordo com medidas para reduzir o IOF

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA

A tarifa social de energia foi criada em 2002. O benefício é concedido automaticamente para famílias inscritas no CadÚnico. O desconto variava conforme a faixa de consumo:

Para consumo de té 30 quilowatts/ hora, a redução era de 65%;

De 31 a 100 kWh/ mês, o valor fica 40% menor;

De 101 kWh a 220 kWh, a redução é de 10%.

Para famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico, o desconto era maior

Descontos de 100% até o limite de consumo de 50 kWh/mês;

De 40% para consumo a partir de 51 kWh/mês;

De 10% para consumo de 101 kWh a 220 kWh.

Agora, as faixas de desconto serão substituídas por uma faixa única: 100% de desconto para consumo inferior ou igual a 80 kWh.

Descontos sociais no CDE

Além da isenção da conta de luz para famílias de baixa renda, a medida provisória prevê descontos sociais. O principal deles está relacionado à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), uma das tarifas da conta de luz.

O CDE é pago, principalmente, pelos consumidores residenciais e indústrias e comércios de pequeno porte. Com a mudança, famílias de renda per capita entre meio um salário mínimo, com consumo mensal de até 120 kWh, estão livres do imposto.

O objetivo é ter uma tarifa de transição entre Tarifa Social e tarifa normal, com distribuição mais justa dos impactos da CDE no orçamento familiar. Cerca de 55 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com redução de cerca de 12% nas contas de energia.

A medida provisória que traz mudanças do setor elétrico, editada em 21 de maio, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional para não perder a validade.