Nova fábrica da Dikoko em Itapipoca terá capacidade para beneficiar 500 mil cocos por dia

A Dikoko está em processo de expansão da sua produção com a construção da sua terceira unidade industrial, segunda no Ceará. Desta vez o local escolhido é Itapipoca, no Litoral Oeste/Vale do Curu do estado. O local está recebendo investimentos desde 2023, quando a empresa iniciou o seu pomar nesta localidade.

O processo total de expansão da Dikoko é programado para durar 5 anos. Ao todo, até a conclusão dessa etapa, devem ser R$ 194 milhões em investimentos.

A nova fábrica terá capacidade para processar 500 mil cocos por dia.

Só em Itapipoca devem ser 600 colaboradores diretos e mais 1,5 mil empregos indiretos. A Dikoko também possui uma indústria em Paraipaba (Litoral Oeste) e em Petrolândia (PE).

"Neste momento estamos na fase se construção da indústria e esperamos para esse ano ainda o início do beneficiamento", conta o fundador e presidente da Dikoko, Raimundo Dias, durante a PEC Nordeste.

Crescimento planejado com a demanda global

Dias pondera que há um crescimento muito forte na demanda mundial de coco e produtos derivados. Por isso, acredita que a cultura do coco no Ceará e no Brasil precisa de "bastante investimento".

Legenda: Fundador e presidente da Dikoko, Raimundo Dias, afirma que mercado do coco precisa de investimento para exportar Foto: Ingrid Coelho

"O mercado que compra hoje um x, amanhã poderá comprar 5x ou 50x. Então, o que estamos fazendo é acreditar na cultura (do coco) e ter volume (de fruta)".

Atualmente, apenas em Itapipoca, a Dikoko possui uma área de mil (1.000) hectares, toda irrigada com utilização de energia solar, que está iniciando a sua fase já de produção.

"Trabalhamos com a cultura do coco há muito tempo. E decidimos em fazer um investimento bem parrudo no município de Itapipoca, composto de uma área agrícola e uma área industrial".

Há dois anos, Dias começou o investimento em Itapipoca na área agrícola, por sentir a necessidade de ter produto suficiente para honrar seus compromissos comerciais.

"Era preciso um pulmão para na falta, na escassez de produto, mantermos os nossos contratos".

Mesmo com os seus pomares plantados, a Dikoko vai continuar comprando o coco da região.

Beneficiamento deve ser de 500 mil frutos/dia

Atualmente, a área agrícola de Itapipoca produz 250 frutos/ano por pé. Já a previsão de beneficiamento quando a fábrica estiver trabalhando com a sua plena capacidade é de produzir 500 mil frutos processados por dia.

O produto dessa planta fabril será o beneficiamento de água de coco concentrada e o produto já pronto para o consumo na caixinha. A partir dessa etapa ela pode ser utilizada para diversas finalidades.

"O que você pode considerar é que a água do coco é uma base para uma infinidade de produtos na indústria cosmética e alimentícia humana e animal. Além disso, as fibras também são usadas. É um mundo de coisas, a partir dessa base".

Para onde vão os produtos

A água de coco de caixinha abastece os mercados do Brasil e Estados Unidos. "Começamos a exportar há pouquíssimo tempo. Então, apenas 10% estão sendo exportadas".

Já a água de coco concentrada é enviada para diversos países, como China, México e Singapura, sendo 90% da produção destinadas à exportação.