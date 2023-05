Água de coco: conheça principais benefícios e como consumir

Os dias quentes pedem uma boa dose de refresco e sabor, e nada mais adequado para isso do que uma bebida saudável, acessível e rica em benefícios corporais: a água de coco.

A água de coco verde é uma bebida que está presente no coco, fruto do coqueiro. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o coqueiro é uma das plantas mais úteis do mundo, servindo água nutricional, alimento, óleo de cozinha e até tronco para habitação de telhados de palha.

Legenda: Coqueiros Foto: Shutterstock

Benefícios da água de coco

O principal benefício da água de coco é a hidratação. Fernando Guanabara*, médico nutrólogo, explica que a bebida é rica em minerais que contribuem para uma homeostase metabólica, ou seja: auxilia no equilíbrio do organismo humano.

O líquido ainda é abundante em nutrientes como vitaminas do complexo B e C, e minerais como magnésio, potássio e sódio.

“A água de coco hidrata e ao mesmo tempo nutre o nosso corpo”, resume o médico nutrólogo

Alyson Brito**, especialista em emagrecimento e metabolismo, também destaca que a água de coco por contribuir para o tratamento de infecções gastrointestinais, ajudando na reabilitação da saúde.

O profissional informa ainda que um corpo bem hidratado tem uma melhor resposta às reações metabólicas, controle térmico, saúde muscular, pele e cabelos.

Sistema imunológico

Além de todos os benefícios das vitaminas e minerais, e do poder de hidratação, a água de coco tem grande quantidade de antioxidantes que ajudam a melhorar a resposta imune no sistema de defesa.

Fernando esclarece que os antioxidantes são responsáveis no combate dos radicais livres do corpo humano e têm, assim, o poder de retardar o envelhecimento celular.

Como consumir

Os profissionais alertam para o cuidado com o excesso no consumo da água de coco. Segundo Fernando Guanabara, não existe uma quantidade exata recomendada, mas ele indica de um a dois corpos por dia.

Já Alyson Brito informa que o excesso do líquido no corpo humano pode elevar as concentrações de sódio e potássio, alterando a glicemia em diabéticos.

“Pessoas com problema renal deve procurar um profissional médico e nutricionista para saber a sua indicação”, afirma Brito.

Em artigo publicado em 2001, a Embrapa ressalta que a bebida fermenta muito fácil e por isso é importante que o consumo seja imediato após o coco aberto. A indicação vale também para garrafas e caixinhas do produto. Caso contrário, haverá comprometimento da bebida.

“Na verdade, quando o oxigênio entra em contato com a água, começa o processo de oxidação, o que altera a cor da mesma. Evitar também frutos com trincas e injúrias, pois estas permitem a contaminação por micro-organismos”, destaca a Embrapa.

Sim. Mas é importante ficar em alerta para o excesso no consumo na bebida. O médico nutrólogo Fernando Guanabara explica que a água de coco contém uma abundância de açúcar e por isso é essencial que pessoas com diabetes tenham cuidado com a ingestão do líquido. A Embrapa também declara que hipertensos devem consumir com moderação a água de coco pois a bebida tem muito sódio na sua composição. Quanto aos diabéticos, a empresa esclarece acerca dos carboidratos presentes, sendo recomendado apenas um copo por dia, sempre acompanhado por refeição, pois a água de coco tomada sozinha causa maior impacto dos açúcares no organismo. Sim. Segundo o nutricionista Alyson Birto, em alguns casos a água de coco pode ser recomendada até para auxiliar no tratamento de infecções gastrointestinais. Sim. Gestantes podem tomar água de coco. Guanabara diz que a bebida ajuda no controle da pressão pois sua composição tem grande quantidade de magnésio, ajudando no gerenciamento da pressão arterial. Não. Conforme profissionais, a água de coco hidrata e contribui para a reabilitação da saúde em muitos casos. No entanto, ela não tem o poder de prender o intestino durante diarreia. Segundo o texto divulgado pela Embrapa, a bebida também possui ação terapêutica, é muito utilizada em hospitais e recomendada para pacientes desidratados devido à diarreia. Ainda conforme o artigo, a água de coco é indicada para pessoas que passaram por grandes cirurgias, principalmente no sistema digestivo, para poder reequilibrar o organismo. Em pacientes que realizam tratamentos quimioterápicos, cujo processo provoca náuseas, dificultando a ingestão de certas bebidas, a água de coco pode ser uma boa saída. Sim. A bebida é rica em magnésio, mineral que auxilia no gerenciamento da pressão arterial, trabalhando em busca de um equilíbrio no sistema. Não. Alyson Brito, nutricionista especializado em emagrecimento, explica que a água de coco tem em sua composição carboidratos que estão muito ligados ao ganho de peso quando consumidos em excesso. O profissional informa que 200ml da bebida tem cerca de 44 calorias. Ou seja, quando consumida com moderação não há riscos de ganho de peso. Ao contrário, a água de coco pode trazer benefícios para hidratação e redução do desejo por alimentos doces. Água de coco é uma aliada para pessoas que praticam atividades físicas. Especialistas declaram que a bebida é superimportante e pode ser utilizada tanto no pré-treino como no pós-treino. “Ela dá energia e, além disso, repõe alguns minerais que a gente pode perder durante a atividade física, como o magnésio e potássio. Então, é uma excelente aliada na atividade física”, afirma Fernando Guanabara, médico nutrólogo. Alyson indica a ingestão da bebida diariamente, principalmente, por praticantes de atividades físicas de alta intensidade e/ou longa duração, que precisam repor os minerais perdidos no exercício físico e otimizar a recuperação entre as sessões de treinamento. “Sim, água de coco é indicada para dietas, por se tratar de uma bebida que contém carboidratos e minerais, sendo um excelente aliado na hidratação, redução de fadiga, câimbras, náuseas e enjoos e muito utilizado por praticantes de atividade física para repor os minerais perdidos no suor”, diz o nutricionista. A Embrapa reforça a fala dos especialistas, declarando que a água de coco contribui para reposição de minerais como sódio e o potássio, perdidos pelo suor ou pela urina. Sim. Segundo a médica veterinária Bianca Maia***, em alguns casos cachorros podem tomar água de coco. Entretanto, ela nunca deve entrar no lugar da água pura. A profissional alerta ainda que a água de coco é rica em nutrientes e calorias, fazendo com o que o consumo do líquido cause um desequilíbrio no organismo do animal. “Água de coco é ideal para dar aos animais em caso de doenças que venham causar algum tipo de desidratação ou problemas gastrointestinais, por exemplo, parvovirose, corpo estranho e pancreatite”, diz.

Legenda: Cachorro bebendo água Foto: Shutterstock

Receitas com água de coco

Picolé de frutas

Corte a fruta de sua preferência em cubos, coloque em uma forma de picolé e adicione a água de coco.

Legenda: Picolé de frutas e água de coco Foto: Shutterstock

Smoothie de abacaxi, hortelã e água de coco

Legenda: Smoothie de abacaxi, hortelã e água de coco Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 polpas de abacaxi;

1 xícara de água de coco congelada;

2 folhas de hortelã (para decorar);

½ banana picada e congelada;

Cubos de gelo (opcional).

Como fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou mixer até que eles virem uma mistura bem cremosa e homogênea. Em seguida, sirva em copos e decore usando folhas de hortelã.

* Fernando Guanabara é médico nutrólogo, com título de Especialista em Nutrologia. Possui cursos em Harvad, como, Atualização em Gastroenterologia e Hepatologia e Atualização em Medicina da Obesidade. É diretor-fundador do Complexo Stimma.

**Alyson Brito é nutricionista, formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Possui especialização em emagrecimento e metabolismo. Atua no acompanhamento de atletas, alterações metabólicas e melhora da qualidade de vida

***Bianca Maia é formada em medicina veterinária pela Faculdade Terra Nordeste (Caucaia). Atualmente trabalha como clínica de pequenos animais.