Nova vacina contra a Covid-19 deve chegar aos brasileiros em 15 dias

O Ministério da Saúde confirmou a compra de 12,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Moderna. Os imunizantes devem ser disponibilizados à população dentro de 15 dias, após o contrato ser finalizado na sexta-feira (19).

A pasta iniciou o processo de aquisição emergencial em dezembro de 2023, quando a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a versão mais recente da vacina.

O ministério destacou que esta é a primeira vez que empresas farmacêuticas competem para fornecer vacinas contra a Covid-19 no Brasil, o que resultou em uma economia de R$ 100 milhões em comparação com aquisições anteriores realizadas sem concorrência.

Segundo especialistas, a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, mesmo com o fim da emergência do vírus.

Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. Sendo assim, estar com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19 é indispensável para reduzir a contaminação da população e impedir a ocorrência de casos graves da doença.