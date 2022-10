Exagerou no álcool? Saiba os efeitos na pele e como amenizar a ‘cara de ressaca’

A segunda-feira chegou e com ela, muitas vezes, a ressaca. Passado o fim de semana, quem aproveitou pra tomar sua cervejinha pode sentir os efeitos do álcool na pele. Se você exagerou na dose, acordou com ‘cara de ressaca’ e precisa trabalhar, calma que tem jeito.

A primeira dica é tomar um copo de água logo ao acordar, já que o álcool causa desidratação. “O álcool tem efeito no sistema renal causando uma maior perda de água pelo nosso organismo e isso pode trazer uma sensação de ressecamento na pele”, explica a médica e dermatologista Hercília Queiroz.

De acordo com a nutricionista Luísa Rolim, a desidratação é também uma das causas pra que aconteça a ressaca. “Esse mal-estar acontece por consequência do metabólito do álcool (acetaldeído), ou seja, aquele produto formado quando ele é processado. Quanto mais álcool você beber, mais desidratado ficará”.

Tome um banho gelado, pois a água quente também contribui pra desidratação da pele e, depois, faça compressas geladas no rosto, seja com bolsas de gelo ou com pepino em rodelas. O gelo auxilia na melhora da circulação sanguínea, reduzindo o inchaço.

Hercília Queiroz dermatologista “Se puder, faça também massagens faciais ou algum tipo de drenagem, aplicar uma máscara hidratante também é uma possibilidade pra amenizar esses efeitos de olhar e rosto cansados”.

Manual ou com massageadores

A massagem facial pode ser tanto manual quanto com o auxílio de massageadores. Pra isso, aplique um creme hidratante ou um óleo pra que a fricção da mão no rosto não machuque a pele e facilite os movimentos.

Faça movimentos circulares com leve pressão nas regiões da testa, bochechas, queixo e maxilar, ao redor da boca e dos olhos. O ideal é fazer os movimentos da parte inferior em direção a parte superior, e de dentro pra fora do rosto.

Pedras gua sha, rolinhos de quartzo ou jade, globos massageadores são alguns dos acessórios que podem ajudar no processo. Pra potencializar o efeito, coloque na geladeira por alguns minutos pra deixar geladinho.

Legenda: Beber bastante água no dia seguinte ajuda a melhorar ressaca Foto: Shutterstock

Invista na hidratação

Além da ingestão de água, hidratar a pele com produtos tópicos é fundamental na ressaca, o que ajuda ainda a evitar a perda de mais líquido no rosto, de acordo com a dermatologista.

“Existem vários ativos que podem auxiliar a hidratação da pele, sempre procure uma prescrição individualizada com dermatologista, mas produtos com glicerina, ácido hialurônico, ureia, pantenol, alguns óleos vegetais, vitamina A e E são indicados”.

Como o álcool age na pele?

A médica aponta que o álcool em excesso pode trazer consequências danosas a pele, porque tem efeito de vasodilatação e também promove a liberação de algumas citocinas, substâncias inflamatórias que vão causar e proporcionar maior inflamação se a pele já apresentar alguma patologia.

“Quando a pele apresenta alguma patologia como acne ou rosácea, principalmente, os efeitos vão ser mais perceptíveis, o reforço da hidratação vai auxiliar na barreira cutânea, por isso, a hidratação é o primeiro ponto pois ajuda ainda melhorar o aspecto de vitalidade e brilho”, afirma.

A nutricionista acrescenta que metabolismo do álcool gera um perfil inflamatório no nosso corpo, o que favorece o acúmulo de gordura corporal, por exemplo. Assim, esse acúmulo pode causar formação de celulite, além do surgimento de acne e dermatites.

Mas sem desespero, não precisa deixar de beber por causa disso. Manter uma rotina de cuidados diários com a pele com o uso de produtos apropriados ajuda a amenizar esses altos e baixos que a derme pode sofrer.

Existe um melhor tipo de bebida?

Além desses cuidados, é possível ainda escolher o ‘menos pior’ tipo de álcool. Conforme Luísa, os destilados (whisky, gin, vodca) são os menos calóricos, com uma porcentagem maior de álcool, bem mais concentrado. “Então você acaba bebendo menos e atingindo o efeito mais rápido”.

“Os fermentados, como a cerveja, acabam sendo mais calóricos e contendo outros componentes além do álcool. Exemplo disso são os cereais não maltados, que acabam ocasionando até alguns sintomas, como a distensão abdominal. As cervejas puro malte são as melhores opções dentre elas”, afirma.

Alimentação pode ajudar

A nutricionista pondera ainda que a alimentação pode ajudar nos efeitos da ressaca, por isso, aposte em alimentos mais anti-inflamatórios e antioxidantes, como: cacau, açaí, cúrcuma (açafrão), oleaginosas (castanhas, amendoim, nozes), gengibre, canela, abacate, alho, frutas vermelhas e roxas, frutas cítricas.

Luísa Rolim nutricionista "No dia seguinte ao consumo, o corpo precisa fazer o papel de detox, e só consegue fazer isso se tiver nutrientes. Não adianta comer preparações muito pesadas, gordurosas e condimentadas, pois só vai dificultar o processo e a digestão. Aposte em comidas leves, frutas, verduras, alimentos integrais, proteínas”.

A ingestão de chás auxilia ainda com a retenção, algumas opções são o de hibisco, verde, cavalinha, carqueja, canela e dente de leão. Veja outras dicas da nutricionista:

Escolha poucos dias na semana para fazer o consumo, principalmente se você tiver um objetivo a ser alcançado ou alguma doença.

Coma antes de sair para beber. Comida de verdade! Não exagere nos petiscos e dê preferência para as proteínas. Beber em jejum faz o álcool ser absorvido mais rápido e aumenta a ressaca.

Se possível, coma ao chegar em casa, evitando frituras, alimentos gordurosos, fast-foods, comidas com muito sódio e açúcar. Isso tudo, combinado com o álcool, vai dificultar todos os processos e pode te dar indisposição/desconforto.

Se hidrate antes, durante e depois. Alterne a bebida com água. Exemplo: A cada garrafa, beba um copo cheio de água.

Cuidado com os acompanhamentos, faça escolhas conscientes.

Exercício físico ajuda muito na recuperação, eliminação de líquido e circulação sanguínea.

Durma bem! Dormir vai ajudar a regular o seu organismo, hormônios e o bom funcionamento deles.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil