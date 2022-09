Uso de gominhas de vitaminas para cabelos em excesso pode causar acne e até pedra nos rins; entenda

As gominhas pra cabelos, unhas e pele viraram febre nas redes sociais nos últimos dois anos. Impulsionadas pelas publicidades das influenciadoras digitais e pelas sequelas da Covid-19, o combo de vitaminas promete um crescimento capilar mais rápido e atuar contra a queda dos fios. Mas a verdade é que o uso em excesso desses compostos pode trazer malefícios pra saúde.

No geral, as gominhas são compostas por uma associação de vitaminas, entre elas: A, C, D, complexo B e biotina, além de micronutrientes como o selênio e o zinco.

Essas propriedades seriam, então, as responsáveis pelos benefícios, porém, o dermatologista Guilherme Holanda explica não existe comprovação científica de que a suplementação vai trazer esses resultados.

Guilherme Holanda dermatologista “Uma pessoa saudável que possui uma alimentação adequada não necessita do uso de suplementos vitamínicos e a indicação do uso destes produtos acontece em casos selecionados após avaliação médica ou com nutricionista em que é evidenciado alguma deficiência nutricional”.

Uso em excesso traz problemas?

Além disso, o médico aponta que existem riscos para o uso em excesso dessas vitaminas. A biotina, por exemplo, pode alterar exames laboratoriais, como os da tireoide, e resultar em um diagnóstico e tratamento incorretos.

Guilherme acrescenta que o excesso de vitamina C pode levar a pedras nos rins, já o excesso das viaminas do complexo B pode levar a um quadro de acne e o de vitamina A pode causar queda de cabelo inclusive.

“O uso indiscriminado das vitaminas deve ser desencorajado pelos potenciais malefícios que esta suplementação pode ocasionar, bem como pela ausência de benefícios relacionado ao crescimento de cabelo citado anteriormente”, explica o médico.

Contraindicações nutricionais

A nutricionista Chris Barroso afirma ainda que as vitaminas e minerais que compõem essas gominhas estão na forma química, não sendo absorvidas tão facilmente. “Esses produtos possuem corantes e açúcares associados, o que não é interessante do ponto de vista nutricional”, diz.

Chris Barroso nutricionista "A dose ali contida não está individualizada para cada necessidade real de indivíduo, o que pode ser arriscado no sentido de maior exposição à hipervitaminose e toxicidade. Existem formas melhores de suplementar nutrientes, com apoio de profissional nutricionista que irá considerar seus hábitos alimentares e estado de saúde”.

Como tratar a queda de cabelo?

O médico pontua que existem várias causas para queda de cabelo, mas é somente com a avaliação de um dermatologista que será possível identificar se é algo patológico e a causa para fazer o tratamento adequado.

“Em relação à pele e unhas, o ideal também seria uma avaliação com dermatologista para realizar o diagnóstico correto e avaliar a necessidade do uso de suplementos, pois no caso das unhas, por exemplo, existem condições em que a suplementação com vitamina pode ajudar no tratamento”, destaca.

Vale ressaltar que, de acordo com o Chris e Guilherme, é possível ter ótimos benefícios com a suplementação, quando bem indicada e prescrita, mas o básico é mais que válido.

Manter uma alimentação rica em frutas e verduras, a prática constante de atividades físicas, uma boa rotina de sono e ingestão adequada de água fazem muito mais pelo cabelo, pele e unhas que qualquer remédio. Faz o teste!