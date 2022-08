Limpeza de pele: saiba como é feita, benefícios e para quem é recomendada

Tratamentos faciais com profissionais especializados são sempre bem-vindos quando o assunto é skincare. A limpeza de pele, por exemplo, é um dos cuidados básicos que trazem diversos benefícios e, como o próprio nome diz, tem foco na higienização facial profunda, desobstruindo poros e extraindo cravos e comedões.

A fisioterapeuta dermatofuncional Paloma Martins explica que a limpeza de pele é um tratamento estético que reúne alguns passos, são eles: higienização, esfoliação, tonificação, extração, aplicação de ativos calmantes, máscara de tratamento e, por último, proteção solar.

“A limpeza pode ser muito mais que isso, podemos utilizar a limpeza de pele como tratamento inicial pra outros tratamentos faciais. Além disso, o profissional pode acrescentar nesse protocolo produtos pra essa pele se for oleosa, seca, acneica. É possível tornar essa limpeza mais completa de acordo com a necessidade daquela pele”.

Por isso, o procedimento é recomendado para todas as pessoas, que podem se beneficiar de diferentes formas dessa higienização mais profunda. Eu mesma já acreditei que, por não ter cravos aparentes, não precisaria fazer.

Contudo, a médica dermatologista Priscilla Rodrigues aponta que todo mundo tem cravo, alguns mais e outros menos. “As pessoas que têm poros mais abertos vão achar que há cravo ali, mas as que têm poros fechados, não vai. No geral, qualquer pele, por melhor que seja, deveria fazer como processo de desintoxicação. A limpeza de pele também hidrata, então é uma boa”.

Quais os benefícios da limpeza de pele?

O benefício principal é a limpeza, de acordo com Paloma, mas é melhor que uma higienização somente com sabonete facial e tônico ou água micelar, por exemplo, já que os diversos passos conseguem fazer com que os produtos higienizantes cheguem a camadas mais internas da derme.

Além disso, há remoção de cravos, de impurezas que ficam nos poros, melhora a capacidade de absorção de produtos que são aplicados na pele, uniformiza a pele, ajuda no controle excessivo de oleosidade e pode ajudar a evitar o surgimento de cravos e espinhas.

Paloma Martins fisioterapeuta dermatofuncional “É você imaginar que a pele é como se fosse uma peneira. Quando você peneira uma goma de tapioca e esse objeto estiver entupido, a goma não vai passar. É preciso limpar esses ‘poros’”.

Cuidados pré e pós-procedimento

Apesar de ser um procedimento relativamente simples, é preciso ter alguns cuidados antes e depois da limpeza. Paloma afirma que, primeiro, o profissional precisa fazer uma avaliação da pele do paciente e identificar as principais necessidades.

Ao contrário do que se pensa, quem está com acne ativa e muito inflamada não pode fazer a limpeza de pele. Será preciso fazer um tratamento para desinflamar a região e só então a higienização mais profunda.

O procedimento também não é indicado para pele que estão queimadas do sol ou que estiverem muito sensibilizadas, já que os produtos podem piorar o quadro. A exposição solar também deve ser evitada no pós. Outros cuidados:

Evite exposição solar nas primeiras 48 horas seguintes

Evite ao máximo utilizar maquiagem

Não esfolie a pele por 15 dias

Não utilize produtos agressivos a pele (ácidos, sabonetes com ácidos, etc) por até 3 dias

Pode fazer limpeza de pele em casa?

“Jamais, em hipótese alguma faça o procedimento em casa. Faça sempre com um profissional”, alerta Paloma. A dermatofuncional destaca que, em consultório, é possível garantir que os produtos usados serão específicos e os instrumentos usados serão corretamente higienizados.

Legenda: Procedimento deve ser feito com profissional com instrumentos esterilizados Foto: Divulgação

“Se você fizer uma manipulação errada, se as mãos não tiverem higienizadas adequadamente, você pode piorar sua pele, pode causar manchas, infeccionar. Em casa, se quiser manter os tratamentos, faça uma hidratação e esfolie delicadamente”, diz.

Além de fisioterapeutas dermatofuncionais, esteticistas e dermatologistas estão habilitados para fazer o procedimento.

Quando começar a fazer limpeza de pele? E com que frequência?

Não existe uma idade específica para começar a fazer a limpeza de pele, mas o recomendado é a partir do início da adolescência, por volta de 12 anos, já que nessa idade os hormônios aumentam a produção do sebo na pele e provocam cravos e espinhas.

Já com relação à frequência, varia conforme cada caso e um profissional é capaz de dizer. Paloma explica que, para uma pele muito oleosa, o recomendado é que seja feita uma vez por mês. Uma pele mais seca, pode fazer a cada dois ou três meses.

“Quem sofre com acne, o ideal também é mensalmente. As pessoas acham que só a limpeza de pele vai tratar a acne e manchas e não é o caso, a limpeza é só o início dos tratamentos”.

Descubra seu tipo de pele

Quanto custa a limpeza de pele?

O preço médio de limpeza pele varia muito, segundo Paloma, porque existem as mais simples e as que são mais personalizadas. As mais simples podem variar de R$ 130 a R$ 150, já as mais elaboradas, de R$200 a R$ 250.