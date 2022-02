Médica avalia as 5 dicas de Jade Picon para ter a pele dos sonhos

A médica especialista Maria Claudia Tírico, dermatologista pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, comentou as dicas de beleza da influencer Jade Picon, que ganhou a liderança pela segunda vez consecutiva no BBB 22. Os apontamentos foram feitos a partir de convite do jornal O Globo.

A análise foi feita a partir de vídeos que a influencer compartilhou nas redes sociais, mostrando sua rotina de skincare. Em uma das publicações, Jade deu cinco dicas para ter uma pele jovem, bonita e saudável.

De um modo geral, os truques de beleza da milionária de 20 anos são bons, contribuindo para evitar o envelhecimento. No entanto, segundo o portal O Globo, a médica alertou que uma das dicas merece mais de atenção antes de ser colocada em prática.

CONFIRA AS DICAS

1. Limpeza

Jade explica a importância de limpar bem o rosto e compartilha lavar o rosto duas vezes ao dia, tanto ao acordar, quanto antes de ir dormir.

"Você precisa separar pelo menos um momento do dia para limpar o rosto. Isso é importante porque você vai estar removendo as impurezas da pele. Ou seja, você vai deixar seus poros respirarem. Se deixar sujo, ensebado, vai dar acne, espinha", declara a artista.

A dermatologista Maria Claudia Tírico aponta que a dica está certa, reforçando que a limpeza realmente deve acontecer todos os dias, até duas vezes.

"Mais do que isso pode provocar o aumento da oleosidade ou então ressecar. É super importante escolher produtos adequados para a pele do rosto e específicos para o seu tipo de pele. Um dermatologista pode ajudar nestas escolhas", acrescenta.

2. Hidratação

A segunda dica foi deixar a pele hidratada: tanto com cremes para usar na peleo, quanto na correta ingestão de água. "É muito importante ter em mente que além dos seus produtinhos para hidratar o rosto, é muito importante beber água. Até mesmo peles oleosas precisam de hidratação", declara Jade.

Novamente, a médica concorda com a fala da milionária, explicando que todos os tipos de pele precisam de hidratação externa.

Maria Claudia Tírico Dermatologista "Até mesmo a pele oleosa precisa de um hidratante durante o skincare, porque, muitas vezes, a pele precisa de um balanceamento após a limpeza. E a hidratação oral é essencial para o bom funcionamento da pele e das mucosas".

3. Proteção solar

O uso do protetor solar também foi recomendado por Jade, para passar todos os dias, inclusive naqueles que amanhecerem nublado. A jovem compartilhou que o uso frequente previne câncer de pele, rugas, marcas de expressão e o próprio envelhecimento precoce.

A dermatologista também indica o uso, especificamente dos protetores que sejam de pelo menos 50 FPS (fator de proteção solar). "Existem filtros solares específicos para cada tipo de pele, como filtros que têm fatores de tratamento para peles oleosas e filtros com compostos hidratantes para peles ressecadas", detalha.

4. Alimentação

A alimentação foi o quarto ponto elencado por Jade. "É óbvio que tudo que a gente ingere reflete no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa pele. Minha pele pode estar linda, perfeita. Como um chocolate, aparece uma espinha".

Maria Claudia Tírico também aponta para a importância da boa alimentação, que pode refletir diretamente na qualidade da pele.

Maria Claudia Dermatologista "A alimentação balanceada é o segredo para tudo na vida e a pele vai apenas refletir isso. E quando falamos de alimentação balanceada, não é apenas evitar doces, mas também consumir proteínas, verduras, frutas, para ter todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento da pele, do cabelo, das unhas".

Além disso, a dermatologista também aponta que o açúcar traz prejuízos para a pele, uma vez que ele aumenta a "degradação das proteínas e do colágeno". Assim, Maria aponta a importância de evitar doces.

5. Variando os estímulos

A milionária que participa deste BBB 22 deu a última dica: variar os estímulos da pele do rosto. Assim, sugere que o público faça esfoliação uma vez por semana ou a cada quinze dias, podendo utilizar produtos específicos ou receitinhas caseiras.

No entanto, a dermatologista pede atenção a esse ponto, pois algumas receitas caseiras podem ter substâncias agressivas à pele. Assim, o uso pode tanto causar queimaduras, quanto acarretar outros efeitos adversos, como uma irritação.

Antes de usar produtos mais naturais ou misturas feitas em casa, a dermatologista orienta que as pessoas busquem os médicos especialistas para avaliar uso.

Maria Claudia Tírico Médica especialista "Às vezes, a receita caseira é para fazer uma máscara de argila para uma pele oleosa e a pessoa tem pele ressecada. Ou então o contrário, a receita é de uma máscara de super-hidratação com óleo de coco ou babosa, mas a pessoa tem pele oleosa e vai acabar dando muitas espinhas. Então é preciso ter muita cautela".

A dermatologista coloca ainda que a esfoliação pode ser boa para uma pele mais oleosa, porém, este é um cuidado que também deve ser acompanhado por um dermatologista.