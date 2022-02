Jade recebe alerta de Larissa, da Casa de Vidro do BBB 22: 'Cuidado com Bárbara e a amiga, Laís'

Os participantes da Casa de Vidro do BBB22 acabaram de fazer o primeiro contato com a casa, mas já trouxeram bastante movimentação no jogo. Em conversa com Jade Picon, Larissa aproveitou para fazer um alerta para a líder.

"Você está se saindo bem. Lá fora, todo mundo está te amando. Cuidado com Bárbara e a amiga, Laís. Só observa", revelou a participante

Preocupada, Jade pergunta se a indicação em Arthur ao paredão na última semana "pegou bem" para o público. "Sabe o que eu fiz? Eu peguei Líder e coloquei o Arthur. Eu fiz um discurso. Como ele está lá fora?".

Prontamente, Larissa disse para a influencer ter calma e que ela estava jogando bem. Apesar disso, fez mais uma observação a Jade. "Observa mais, você é esperta. Cuidado. Muita gente estava aqui, e eu não podia falar. Fica entre a gente", aconselha a possível nova sister.

Casa de Vidro

Ainda nesta sexta-feira (11), a votação para saber se Larissa e Gustavo entram definitivamente na atração será aberta no Gshow. Segundo Tadeu, só será possível votar pela entrada de ambos ou de nenhum, não sendo possível escolher somente um dos novos participantes.