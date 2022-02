Larissa e Gustavo entram na Casa de Vidro do BBB 22; veja como foi

Larissa e Gustavo entraram, na manhã desta sexta-feira (11), na Casa de Vidro do BBB 22. Apesar de já estarem anexados à residência principal do reality show, os participantes só foram revelados para os outros brothers quando um dos integrantes oficiais do programa apertou um botão colocado no jardim. Douglas Silva foi o responsável por liberar o dispositivo.

Na ocasião, os moradores participaram de uma brincadeira, com a intenção de ver quem tinha coragem para acionar o mecanismo que expõem a dupla. Após a liberação, os brothers interagiram com os já confinados, questionaram sobre uma possível votação e começaram as suposições sobre a Casa de Vidro.

Ainda nesta sexta, a votação para saber se Larissa e Gustavo entram definitivamente na atração será aberta no Gshow. Segundo Tadeu, só será possível votar pela entrada de ambos ou de nenhum, não sendo possível escolher somente um dos novos participantes.

Caso o público escolha que os participantes podem entrar oficialmente no reality show, Larissa e Gustavo já chegam imunes e com a missão de, em consenso, darem um voto único e aberto em algum brother ou sister durante o paredão do próximo domingo (13). O voto será somado aos demais votos da casa no paredão que será formado nesse dia.

Ansiedade e expectativa

Antes de entrarem na Casa de Vidro, a dupla revelou as expectativas sobre a experiência. Gustavo disse que encarou a oportunidade como uma segunda chance na vida.

“O programa já tinha começado há duas semanas, mas, como eu não havia contado para ninguém, trote não podia ser. Foi uma descarga de alegria e felicidade. Quando veio essa segunda chance foi a vida voltando ao corpo”.

Já Larissa contou que estava muito ansiosa pela chegada na casa vigiada. "Primeiramente eu chorei de felicidade, depois eu fiquei ansiosa, nervosa. Foi uma sensação de adrenalina, fiquei eufórica”.

