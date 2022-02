Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro do BBB 22

Larissa e Gustavo são os participantes da Casa de Vidro do BBB 22. A dupla de pipocas entrará na estrutura, montada dentro da casa do reality, nesta sexta-feira (11).

No mesmo dia, uma votação para o público será aberta com o objetivo de saber se os integrantes novos entram ou não de vez no programa.

Quem são os participantes da Casa de Vidro?

Larissa

Larissa tem 25 anos e é natural de Limoeiro, em Pernambuco. Ela é coordenadora de Marketing e digital influencer, e cursa faculdade de Administração. A sister prometeu que vai dar tudo de si nas provas.

Ela diz que é boa de lábia e que vende até papel higiênico se colocarem em sua mão. Já fez renda extra com venda de doces, lanches e sandálias na escola.

Gustavo

Gustavo tem 31 anos e é natural de Curitiba, Paraná. Ele é bacharel em Direito, mas atua hoje de forma autônoma como investidor do mercado financeiro.

O brother se disse competitivo e soltou uma frase polêmica em sua apresentação, falando que a "lacrolândia" introduziu o conceito de "hétero top": "Sou hetero porque sou top", disse

O que se sabe sobre a Casa de Vidro?

A estrutura será montada na próxima sexta-feira (11), no interior da própria casa do Big Brother. Segundo a apresentadora Ana Furtado, a casa será montada na academia.

Serão dois participantes, um homem e uma mulher, ambos do grupo "Pipoca". O público decidirá se a dupla entrará. Segundo Tadeu, só será possível votar pela entrada de ambos ou de nenhum, não sendo possível escolher somente um dos novos participantes.

O resultado da votação será revelado no domingo (13), antes da formação do paredão. Caso o público aprove a entrada, eles estarão imunes na votação. No entanto, terão que dar um voto aberto em consenso.

Os candidatos já estão confinados e vacinados. Eles foram testados e passarão pelo período de quarentena. Segundo o gshow, antes de entrarem na casa eles serão testados novamente.