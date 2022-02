Jade Picon se consagrou a líder da semana pela segunda vez seguida no BBB 22, na noite da última quinta-feira (9). Durante a distribuição das pulseiras do grupo Vip, logo após a vitória, a sister 'enganou' Arthur Aguiar, ao ir na direção do ator, dando a entender que daria a ele o privilégio. Jade logo desviou de Arthur e deu a pulseira, na verdade, a Paulo André.

"Gente, o que eu posso fazer? É mais forte que eu. É legal uma emoção a mais. O P.A tava do lado, eu só fiz assim... E dei pro P.A", gesticulou a sister, explicando o momento. Confira:

Jade diz que 'enganou' Arthur Aguiar de propósito com pulseira do VIP: "se aproximou por interesse"https://t.co/1YUVWN8s00 pic.twitter.com/8MsrCMEsbY — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 11, 2022

Jade sente aproximação de Arthur por interesse

Durante a madrugada, Jade comentou que Arthur Aguiar nunca foi sua prioridade e sentiu que ele se aproximou por interesse. A influencer ainda falou sobre a indicação do brother ao paredão na semana passada.

Jade Picon BBB22 Eu sentia que ele queria algo, e sentia que ele estava se aproximando por querer algo (...) Notei ele se afastando quando ganhei a liderança, pois percebeu que não poderia ganhar uma imunidade minha

Jade ainda revelou que nunca prometeu reciprocidade ao brother dentro da casa. "Ele disse que me colocou como prioridade, mas pergunta quando foi que eu disse que ele seria prioridade minha. Está gravado, ele disse que iria me colocar no VIP dele e fiz cara de paisagem. Não ia falar que ia colocar ele no meu Vip, porque não ia", desabafou.

Durante a conversa, Pedro Scooby aconselhou a sister, dizendo que ela deveria conversar com Arthur para tirar a história a limpo e Jade rebateu: "Mas ele não quer".

A influencer ainda demonstrou não ter arrependimentos sobre indicação: "O que eu fiquei bem é que eu segui 100% o meu coração", finalizou.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn