Vyni revela que já apanhou na rua por ser gay em desabafo com Eliezer no BBB22

O cearense Vyni fez um difícil desabafo com Eliezer no quarto lollipop do BBB 22 na madrugada desta sexta-feira (11). Em uma conversa sobre vivências sexuais, o bacharel em direito disse que já apanhou na rua por ser gay.

Ele explicou como foi vítima de homofobia, lamentou sobre como pessoas homoafetivas ainda sofrem muito preconceito no Brasil e também agradeceu à família por lhe acolher.

>> Equipe de Vyni, do BBB 22, aciona jurídico após cearense sofrer homofobia fora do reality

"Você, Eliezer, não vai saber o que é ter medo de andar na rua. Por exemplo, atravessar a rua para ir comprar um pão. Você não sabe como é", disse Vyni.

Impressionado com o relato do amigo, Eliezer indagou sobre a agressão que Vyni sofreu.

Vyni BBB22 "E a dor não é nem a dor física, é a dor lá dentro. Me bateram, mas já aconteceu pior com muita gente. Muito pior. Imagina quem não tem uma família para acudir, ou quem é colocado pra fora de casa. Isso só em relação à orientação. Imagine cor, classe econômica".

O cearense ainda indagou a Eliezer se os amigos dele já tiveram que voltar para casa a pé porque motoristas não paravam o carro por preconceito. "Ou não poder entrar em uma loja porque você não faz o perfil do estabelecimento. (...) A gente, às vezes, esquece como é ser amado, ser gostado", lamentou Viny.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn