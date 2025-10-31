Will aguarda o resultado da eliminação.
Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação
Há 1 hora
Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
Há 2 horas
Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)
Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Redação
30 de Outubro de 2025
Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Roberto Kovalick foi deslocado do Hora 1 para assumir o jornalístico.

Redação
30 de Outubro de 2025
Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta (2), mas resultado parcial é apontado em enquete do Diário do Nordeste.

Redação
30 de Outubro de 2025
Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Mylena Gadelha
30 de Outubro de 2025
Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.

Redação
30 de Outubro de 2025
Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

Troca marca início de "danças das cadeiras" no jornalismo da TV Globo.

Redação
30 de Outubro de 2025
Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.

João Lima Neto
30 de Outubro de 2025
Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação
30 de Outubro de 2025
A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação
30 de Outubro de 2025
Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Fabiano Moraes é a favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Nattan vende mansão no Ceará para viver com Rafa Kalimann em SP

Casal se prepara para a chegada de Zuza e revela detalhes do quarto da bebê.

Redação
29 de Outubro de 2025
A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

Inspirada pela maternidade, Paula Cruz transformou o amor pelos filhos em um negócio criativo e cheio de afeto.

Redação
29 de Outubro de 2025
Ação do Burger King com o Serasa vai trocar boleto por lanche no Halloween

A ação acontece na próxima sexta-feira, 31 de outubro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto os demais vão para a berlinda.

Redação
29 de Outubro de 2025
Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Após assumirem o romance, influenciadora e jogador chamam atenção pelo patrimônio milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Rapper cumpre pena de 50 meses por transporte para fins de prostituição.

Redação
28 de Outubro de 2025
Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais

O fã chegou a deixar alguns pertences aos cuidados da cantora enquanto foi fumar.

Redação
28 de Outubro de 2025
Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
Dulce María anuncia segunda gravidez

Cantora mexicana revelou a novidade e exibiu a barriga pela primeira vez em ensaio fotográfico.

Redação
28 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr. assumem relacionamento nas redes sociais

Entre idas e vindas, o casal comemorou o marco no quarto de um hotel, com balões em formato de coração e pétalas de rosas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em indenizações por 'pegadinhas'

Uma das vítimas do humorista desenvolveu síndrome do pânico e perdeu o emprego.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
Fotógrafo cearense participa de homenagem a Renato Aragão no 'Criança Esperança'

Samuel Macedo contou a própria história durante o especial desta segunda-feira (27).

Redação
28 de Outubro de 2025
Marcela desiste de denunciar Dado Dolabella por agressão após ‘acordo’, diz advogado

Advogado desistiu do caso por não concordar com acordo.

Redação
27 de Outubro de 2025
Gabriel Fuentes e Vittor Fernando sofrem tentativa de assalto e são alvejados por tiros

O casal de atores retornava do Rio de Janeiro.

Redação
27 de Outubro de 2025
Filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro sai da UTI

Eloáh nasceu no último domingo (26) com dificuldade respiratória.

Redação
27 de Outubro de 2025
Vanessa Rios trabalhou dois anos mesmo com o diagnóstico de câncer no pulmão

Cantora buscou tratamento no exterior.

Redação
27 de Outubro de 2025
Mara Pavanelly passa por cirurgia de emergência para retirar próteses de silicone

Sintomas levantaram suspeita de infecção.

João Lima Neto
26 de Outubro de 2025