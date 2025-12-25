Mãe de Bruno, da dupla com Marrone, morre aos 81 anos

Ana Félix de Miranda, conhecida como dona Anita, mãe do cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone, morreu na madrugada desta quinta-feira (25), aos 81 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

De acordo com a equipe, dona Anita enfrentava problemas de saúde havia algum tempo e morreu em decorrência da Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (Sara). Em 2020, ela teve Covid-19 e, na ocasião, Bruno usou as redes sociais para demonstrar preocupação com o estado da mãe, destacando que a recuperação só foi possível graças ao atendimento médico rápido.

Em nota, a assessoria do cantor manifestou “imenso pesar” pela perda e informou que dona Anita deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos. Bruno ainda não se pronunciou pessoalmente sobre a morte da mãe.

A família decidiu não divulgar informações sobre velório ou sepultamento, optando por realizar uma despedida reservada a parentes e amigos próximos.

Leia a nota na íntegra:

"É com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno, dupla com Marrone. Há algum tempo enfrentando problemas de saúde, ela veio falecer na madrugada do hoje, 25, de SARA (síndrome de angústia respiratória aguda). Dona Anita deixa 5 filhos, 11 netos e 2 bisnetos. A família optou por não divulgar local e horário das homenagens finais, para que seja uma despedida íntima".