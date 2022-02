Confira a programação da semana no BBB 22

Mais uma semana de jogo começa no BBB 22 nesta quinta-feira (10), com a Prova do Líder. A programação da semana no reality foi divulgada por Tadeu Schmidt no ao vivo de hoje.

A semana terá entrada dos participantes da Casa de Vidro, anjo duplo e paredão com contragolpes.

Veja a programação da quarta semana do BBB 22

Quinta-feira (10/02)

Prova do Líder

Sexta-feira (11/02)

Entrada dos participantes da Casa de Vidro e início de votação no Gshow

Sábado (12/02)

Prova do Anjo com anjo duplo. Um deles ficará imune.

Domingo (13/02)

Formação de Paredão Triplo

Dupla de anjos imuniza uma pessoa e decidem entre eles quem também será imune

Líder indica uma pessoa

Casa vota no confessionário

Caso entrem no jogo, moradores da Casa de Vidro votam em uma pessoa

Dedo-Duro para descobrir o voto de quatro pessoas

Contragolpe dos mais votado da casa

Contragolpe do indicado do líder

Bate-Volta

Todos participam, menos o indicado do líder.