Saiba detalhes e que horas os participantes da Casa de Vidro entram no BBB 22

Os moradores da Casa de Vidro do BBB 22 entram no reality às 10h45 desta sexta-feira (11). A entrada será transmitida ao vivo em um plantão especial na TV Globo, onde Larissa e Gustavo poderão ter o primeiro contato com os brothers e sisters.

No entanto, os atuais confinados terão que apertar um botão colocado no jardim para revelar os participantes da Casa de Vidro. O objeto será uma brincadeira para confundi-los e ver quem tem coragem de pressionar.

Ainda na sexta, a votação para saber se Larissa e Gustavo entram definitivamente será aberta no Gshow.

Caso entrem, Larissa e Gustavo já chegam imunes e com a missão de, em consenso, darem um voto único e aberto em algum participante durante o paredão do domingo (13). O voto será somado aos demais votos da casa no paredão que será formado neste dia.

Expectativa dos participantes

Larissa revelou a ansiedade de entrar no BBB 22: "Primeiramente eu chorei de felicidade, depois eu fiquei ansiosa, nervosa. Foi uma sensação de adrenalina, fiquei eufórica”.

Já Gustavo enxerga a oportunidade como uma segunda chance em sua vida: “O programa já tinha começado há duas semanas, mas, como eu não havia contado para ninguém, trote não podia ser. Foi uma descarga de alegria e felicidade. Quando veio essa segunda chance foi a vida voltando ao corpo”,