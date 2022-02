Família de Tiago Abravanel desmente briga com Silvio Santos: 'Não existe discórdia'

A recente polêmica de que Tiago Abravanel havia rompido com Silvio Santos e as tias fez com que a mãe e a irmã do artista, confinado no BBB 22, se pronunciassem negando. No início deste mês, ele contou aos colegas do reality que tem uma relação distante com a família.

“Andam dizendo muitas coisas em relação à minha família, e é fake news. Não existe uma discórdia entre meu pai, eu, Tiago e minhas irmãs. Muito pelo contrário. Estamos todas conversando sobre Big Brother no grupo da família”, pontuou Cintia Abravanel, em vídeos publicados nos Stories.

Ligia Abravanel

A irmã de Tiago, Ligia Abravanel, também utilizou suas redes sociais para negar os boatos de brigas na família. Ela desmentiu portais de notícias e colunistas que publicaram notas informando que Silvio Santos havia proibido o SBT de manifestar torcida para o neto.

"Meu avô está de férias em Orlando, de boa, ele não tem nada para falar contra o Tiago, muito pelo contrário, ele torce muito pela carreira do Tiago. Então quem está espalhando esse tipo de notícia fake é criminoso e a gente vai tomar as medidas cabíveis", comentou Ligia.