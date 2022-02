Tiago Abravanel dispara sobre relação com o avô Silvio Santos: 'família capa de revista não é real'

Tiago Abravanel surpreendeu os colegas de confinamento, na madrugada desta terça-feira (1º), ao dizer que a relação com o avô Silvio Santos e a família materna "praticamente não existe". Durante conversa com Rodrigo e Laís, na área externa do BBB 22, o ator lamentou a distância diante das tentativas de aproximação.

"Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei a disposição".

Filho de Cintia Abravanel, Tiago lembrou que já passou datas comemorativas sozinho com a mãe, enquanto Silvio Santos estava junto das tias Silvia Abravanel, Renata Abravanel, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti.

"Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas eu já me machuquei muito, já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal, eu, minha mãe e meus sobrinhos, e o resto todo da família estava tudo junto. Mas eu já aprendi a lidar com isso", contou.

Ausência em aniversários

Em trecho do papo com os brother, o ator relembrou a infância citando que o avô só esteve no aniversário de um ano dele e que precisava lidar com o assédio de ser neto do dono do SBT.

"O fato de eu já ter nascido em uma família conhecida, eu tive que aprender a lidar com isso desde pequeno. Imagina eu no colégio? Eu ficava vendo os pais dos alunos esperando para ver se o Silvio Santos estaria na festa. Tirando o meu aniversário de um ano, ele nunca foi em uma festa de aniversário minha".