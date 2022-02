Rodrigo do BBB 22 sofreu abusos sexuais durante a infância, relata irmão do participante

O emparedado desta semana no Big Brother Brasil (BBB) 22, Rodrigo Mussi, sofreu abusos sexuais de uma funcionária durante a infância. Segundo entrevista à coluna LeoDias, do Metrópoles, o irmão do participante, Diogo Mussi, contou detalhes sobre como a mulher costumava tirar a roupa e pedir para eles olharem.

“A empregada tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia pra gente ficar olhando. A gente tinha quatro, cinco anos de idade”.

Além disso, Diogo também compartilhou que Rodrigo sofria agressões do pai, que a mãe chegou a expulsá-lo de casa e que o pai deles faleceu nos braços do participante do BBB 22.

Diogo Mussi Irmão de Rodrigo “Ele tem medo de rejeição. Não estou justificando, só estou explicando o contexto, tem que ter acolhimento antes de haver punição. Ele não é uma pessoa ruim”.

Para Diogo, os problemas familiares fizeram com que o irmão se "fechasse para o mundo". As dificuldades nas próprias interações de casa resultaram na dificuldade do brother de lidar com relacionamentos. Talvez por isso esteja sendo taxado como paranóico dentro da casa.

PROVA DO ANJO

O paulista Rodrigo venceu, pela segunda vez, uma prova do anjo no BBB 22. No último sábado (29), ao longo de cinco rodadas, o gerente comercial fez o total de 7 pontos em uma prova de técnica e sorte. Na dinâmica, os participantes da prova precisavam acertar bolas em buracos com pontuações.

Após ser consagrado o novo anjo do BBB 22, Rodrigo escolheu dois colegas de confinamento para cumprir o castigo do monstro ao lado de Jade Picon. Os confinados Bruna e Paulo André foram os nomeados na dinâmica.