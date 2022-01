Rodrigo ganha prova do anjo do BBB 22; Bruna, Jade Picon e Paulo André são escolhidos para monstro

O paulista Rodrigo venceu, pela segunda vez, uma prova do anjo no BBB 22. Neste sábado (29), ao longo de cinco rodadas, o gerente comercial fez o total de 7 pontos em uma prova de técnica e sorte. Na dinâmica, os participantes da prova precisavam acertar bolas em buracos com pontuações.

Na rodada desempate com Bárbara, Rodrigo fez a maior pontuação, se consagrando anjo pela segunda vez.

A influenciadora digital Jade Picon perdeu a rodada desempate e foi a última colocada. No início da prova, o apresentador Tadeu Schmidt avisou que quem pontuasse menos iria ao monstro. Além disso ela deixa o Vip e vai para a Xepa.

Laís, Eslovênia e Pedro Scooby não foram sorteados para disputar a prova do anjo.

Monstro do fliperama

Após ser consagrado o novo anjo do BBB 22, Rodrigo escolheu dois colegas de confinamento para cumprir o castigo do monstro ao lado de Jade Picon. Os confinados Bruna e Paulo André foram os nomeados na dinâmica.

No castigo, os confinados vão permanecer o tempo todo vestido de fliperama. Ao ouvir o sinal do monstro, eles deverão subir em bases posicionadas no gramado, e lá permanecer até a música parar. Cada castigado perdeu 300 estalecas.