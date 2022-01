BBB 22: Dieta de Bárbara Heck preocupa participantes e internautas apontam transtorno

A alimentação de Bárbara Heck tem chamado a atenção dos outros participantes do BBB 22. Nesta sexta-feira (28), Laís e Brunna demonstraram preocupação com a dieta da sister.

A médica lembrou que a gaúcha não costuma consumir carboidratos: "a Bárbara não come arroz, nem feijão e nem pão. Só ovo e café". Na sequência, a esposa da cantora Ludmilla comentou que o hábito da modelo pode causar algum dano a sua saúde."Ela vai acabar arrajando uma doença por besteira nesse corpo dela".

Laís Médica e participante do BBB 22 "Acho perigoso [a dieta dela], já falei para ela, mas não adianta"

Fora da casa, a alimentação e, especificamente, a falta dela, tem sido alvo dos telespectadores do programa há alguns dias. Após chamar a atenção ao chupar um limão sem fazer careta, Bárbara foi assunto no Twitter por comer pouco.

Os internautas destacaram que ela se sente culpada quando foge da dieta rigorosa, e os mais atentos ainda lembraram que a produção já chamou atenção da sister devido à má alimentação.

Bárbara: "Tomei um recado: Atenção! Cuide de sua alimentação."



Sinais de transtorno alimentar

A nutricionista Priscila de Andrade afirmou, na rede social, que o comportamento da modelo pode indicar que ela sofra de algum transtorno alimentar.

Telespectadora assídua do reality show, a profissional listou alguns das atitudes suspeitas protagonizadas por Bárbara.

Priscila de Andrade Nutricionista "Mistura gin com água poque é menos calórico, dizer que está gorda porque comeu doce na festa e que não passaria da porta. Ela ainda passou o dia em jejum pós-festa. Vocês têm noção do quanto isso é problemático?"

Ao jornal O Globo, Priscila de Andrade explicou que há vários transtornos alimentares diferentes e que o diagnóstico de deve ser feito por equipe multidisciplinar, portanto, apenas uma avaliação clínica completa poderia atestar se, de fato, a participante sofre de algum tipo de transtorno.

"Porém, é fato que ela tem um comportamento disfuncional em relação à comida e ao próprio corpo, o que é um fator de risco pra desenvolvimento de transtornos alimentares", disse.

"Pessoas que têm esse comer disfuncional tem uma relação com o "comer" completamente oposta ao "comer intuitivo", que respeita os limites do próprio corpo e respeita os sinais de fome e saciedade do próprio corpo", completou.

