Festa do BBB 22 inspirada em boteco tem Ferrugem como atração principal desta sexta-feira

Com decoração inspirada em boteco, a festa desta sexta-feira (28) do Big Brother Brasil (BBB) 22 terá o artista Ferrugem como principal atração da noite. Conforme a assessoria da Rede Globo, a noite promete muito pagode e animação na casa mais vigiada do Brasil.

Dentre as músicas que o cantor já confirmou que torcará em seu retorno ao palco do reality, estão: "Pirata e Tesouro", "Som do Tambor" e "Climatizar".

Além disso, ainda pretende tocar sua nova música "Cachorrinho". "Fiz o repertório com muito carinho. Tem a minha música nova, além de outras que apresentei no "Ferrugem Em Casa". Vai ficar bom, estou bem animado e ansioso”.

Ferrugem Cantor "Vai ser um prazer imenso voltar ao BBB, até porque é a casa mais vigiada do Brasil, né? Vai estar todo mundo de olho. Minha expectativa está lá no alto para esse encontro.

BOTECO NO BBB

A festa será ambientada em um espaço típico de boteco, decorada com alguns elementos temáticos, como engradados de bebida, mesa de totó, caixotes e geladeiras. A estética da noite combinará com a trilha sonora.

Além disso, uma câmera 360º mostrará os momentos de diversão em diferentes ângulos para que o público consiga acompanhar a reação dos brothers. O programa vai ao ar nesta sexta-feira (28), após a novela "Um Lugar ao Sol".