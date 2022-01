SBT comemora liderança de Tiago Abravanel em redes sociais e Globo responde

A equipe de redes sociais do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) usou o Instagram e o Twitter para comemorar a vitória de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, na segunda prova do líder do Big Brother Brasil (BBB) 22.

"Avisa que é ele! Tiago Abravanel é o novo líder do BBB e nós estamos como? Amando! Será que essa 'Carinha de Anjo' vai transformar o jogo em um verdadeiro 'Casos de Família'?", publicou nas redes sociais a emissora do avô de Tiago Abravanel.

Na postagem do Instagram, o perfil da TV Globo respondeu à mensagem da concorrente. "Pode deixar que esse menino 'Fantástico' já 'É de Casa'! Agora é esperar o 'Caldeirão' ferver e ver quem ele vai indicar no 'Domingão'!".

Legenda: SBT postou comemoração e Globo respondeu Foto: Reprodução/Instagram

Em quase uma hora no ar, a publicação recebeu mais de 37 mil curtidas no Twitter, além de 8,4 mil compartilhamentos e mil comentários. A apresentadora Maísa e outros fãs do programa entraram na onda e comentaram a publicação.

Usuários das redes sociais comemoram o contato das duas emissoras rivais pela audiência diária. Na madrugada, outro momento curioso, foi a presença de Silvio Santos em uma foto enviada ao quarto do líder Tiago Abravanel.