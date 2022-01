Tiago coloca Rodrigo no BBB 22 como primeira opção para paredão

O ator Tiago Abravanel, líder da semana do BBB 22, mira em Rodrigo para indicar no próximo paredão. Ele revelou a informação ao arquitetar jogo em totens com Arthur Aguiar, na madrugada de sexta-feira (28).

"Ele [Rodrigo] é minha primeira opção", declarou Tiago Abravanel. Arthur Aguiar respondeu: "Não tem problema. Se eu fosse você, colocaria ele".

Ao ver o jogo de Tiago Abravanel, Arthur Aguiar questionou a presença de Lucas no meio. "Porque o Lucas ficou no paredão [dentro do esquema tático]?".

Tiago Abravanel respondeu: "É uma opção. Não é a primeira, mas é uma opção. Mas existe um boato: não destrua o casal da edição".

No bate-papo, Arthur Aguiar declarou que se Rodrigo for indicado pelo líder, ele provavelmente o puxará no contragolpe.

Veja programação da semana do BBB 22:

Sábado (29/01)

Prova do Anjo.

Domingo (30/01)

Formação de paredão triplo:

O anjo imuniza uma pessoa

O líder indica uma pessoa

A dupla do líder indica outra

O imunizado do anjo indica mais uma

Votação da casa: Nove votos no confessionário e nove abertos

Bate-Volta:

Disputam todos os indicados ao paredão, menos o indicado direto do líder.