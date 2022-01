BBB tem 'paredão' desde a 1° edição; saiba quem criou o termo

Um dos momentos de maior de audiência do Big Brother Brasil (BBB) é o confronto duplo, triplo ou até quádruplo dos confinados no chamado paredão. Eles são colocados em voto popular pela internet para ficar ou sair da casa. Mas quem criou o termo no reality para denominar os confrontos?

Como surgiu o termo 'paredão'?

Em entrevista ao Memória Globo, Pedro Bial revelou como surgiu o uso da palavra para designar os duelos entre os participantes. De acordo com o jornalista e então apresentador do programa, o participante Adriano foi quem falou a palavra pela primeira vez.

Pedro Bial Primeiro apresentador do BBB A expressão ‘paredão’ foi criado pelo artista plástico baiano Adriano. A gente falava em ‘noite da exclusão’, que eu não gostava, eu achava esquisito. Mas tudo carecia de pegada. Lá dentro, ele falou: ‘Ah, vai para o paredão!’ Aí, pronto, pegou

Legenda: Adriano Castro participou da primeira edição do BBB Globo/Jaq Joner Foto: TV Globo / Jaq Joner

Como se formam os 'paredões'

Os paredões são formados de diferentes formas. Inicialmente, o líder indica uma pessoa para o voto popular. Em seguida, a casa escolhe um segundo participante.

Legenda: O termo paredão foi popularizado ainda no primeiro programa Foto: TV Globo/ Jaq Joner

Em paredões triplos, o terceiro indicado por ser selecionado por uma prova semanal e também existe a possibilidade de um emparedado escolher alguém para ir ao confronto de voto pela internet.

Expressão “dar uma espiadinha”

Outro bordão do programa popularizado foi “dar uma espiadinha”. A frase era usada constantemente por Pedro Bial antes de começar a edição ou menos no final, antes de encerrar uma transmissão. A frase foi inventada pela então editora do programa, Eugenia Moreyra.

Colega de trabalho de Bial desde o dominical Fantástico, Eugênia teve a sacada de voltar as câmeras para a casa após cortar a comunicação com os brothers em um episódio da primeira edição.

A ideia era soltar uma notícia polêmica e acompanhar a reação dos confinados sem saberem que estavam sendo filmados.