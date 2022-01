Festa Boteco no BBB 22 é marcada por beijo na boca, choro e especulação de votos

A festa Boteco do Big Brother Brasil 22 rendeu muito beijo na boca, choro, discussão sobre voto, dança e até desilusão amorosa na madrugada deste sábado (29).

O Boteco do BBB teve direito ainda a recado do jogador Neymar e show do cantor Ferrugem, que abriu a festa e emocionou os brothers com seu pagode romântico.

Clima de romance

O clima de romance tomou conta da noite. Depois de beijar Eliezer, Maria também protagonizou um beijo de tirar o fôlego com Linn da Quebrada, surpreendendo os participantes e o público.

Já Eslovênia e Lucas seguiram muito próximos, trocando várias declarações ao longo da madrugada. "Vou guerrear, mas vou salvar você quando eu puder", prometeu o brother a Eslô.

Desilusão de Laís

Laís bem que tentou engatar o affair com Rodrigo, mas sem sucesso. Apesar de terem conversado bastante durante a noite, Rodrigo disse novamente que já gostava de uma pessoa fora do confinamento.

A médica logo rebateu, segura: "Está namorando? Então, tchau. Não fico com ninguém namorando", decretou.

Especulação de voto

A madrugada também rendeu muita conversa sobre o jogo e especulação de voto. Jessilane já revelou seu voto em conversa com Rodrigo. A sister contou que vai votar em Jade Picon no próximo paredão, por ter sido destratada pela influencer duas vezes.

Já Maria, receosa, revelou para brothers que sente estar "na reta" deste domingo (30). E ainda desabafou com Eliezer, Vinicius e Eslovênia que teme ir com um dos três para a berlinda.

