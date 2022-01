Enquete BBB 22: Jessilane, Natália ou Rodrigo? Vote em quem você quer fora da casa

Rodrigo, Douglas e Natália estão no segundo paredão do BBB 22. O trio foi definido na noite deste domingo (30), após votação ao vivo com voto do líder, da dupla do líder na prova, do imunizado e dos brothers e sisters no voto aberto e no confessionário.

Rodrigo imunizou Eliezer. Logo após, o líder Tiago Abravanel indicou Rodrigo ao paredão. Pedro Scooby, a dupla do líder na prova, mandou Natália direto à berlinda.

Eliezer, o imunizado pelo anjo, mandou Douglas.

Vote na enquete do BBB 22

inter@

Confira como foi formado o paredão

Maria votou em Arthur

Jessilane votou em Jade

Vyni votou em Jade

Naiara votou em Maria

Laís votou Arthur

Brunna votou em Lucas

Rodrigo votou em Arthur

Douglas votou em Bárbara

Lucas votou em Brunna

Paulo André votou em Jessilane

Pedro Scooby votou em Vyni

Jade votou em Jessilane

Eslovênia votou em Jessilane

Eliezer votou em Jessilane

Bárbara votou em Lucas

Linna votou em Paulo André

Natália votou em Paulo André

Arthur votou em Jessilane

Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, participaram Jessi, Douglas e Natália.

Eles se revezaram escolhendo embalagens que poderiam, ou não, conter benefícios para avançar às fases seguintes. Douglas acabou escapando do paredão.