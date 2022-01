Whindersson Nunes x Popó: veja card, horários e onde assistir

Um encontro de gigantes: Whindersson Nunes, youtuber fenômeno da internet, vai encarar ninguém menos que o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Freitas Popó. A dupla fará o combate principal do Fight Music Show, neste domingo (30), a partir das 19 horas, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A primeira edição do evento reúne influencers, lutadores profissionais e grandes shows. O cantor cearense Wesley Safadão é a principal atração musical.

Com cinco lutadores influencers e 13 lutadores profissionais, o Fight Music Show terá, ao todo, oito lutas de boxe, kickboxing e MMA. O modelo do evento que reúne entretenimento e luta tem tido cada vez mais adeptos pelo mundo. O humorista Tirulipa será o apresentador. Na parte musical, Wesley Safadão comanda o show.

O humorista piauiense, de 27 anos, treina boxe há cerca de seis anos. Ao lado de todo o staff, além do técnico Lucas Mineiro, ex-UFC, ele tem dividido a rotina de treinos com o público. O youtuber tem cerca de 100 milhões de seguidores, somando todas as redes sociais. E ele não pretende parar por aí. Já o baiano Popó, de 46 anos, dono de quatro títulos mundiais na modalidade, vai acompanhado do treinador Ulisses Pereira e está disposto a mostrar que ainda tem muito fôlego para queimar.

ONDE ASSISTIR

O evento será transmitido no Canal Combate e no site do Fight Music Show.



CONFIRA O CARD COMPLETO

BOXE

Whindersson Nunes x Acelino “Popó” Freitas

Rogério Minotouro x Leonardo “Leleco” Guimarães

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

KICKBOXING

Matheus Aires "Traplaudo" x Higor Merlin

MMA

Andressa Romero "Gauchinha" x Sthephanie Ronda "Rondinha"

Pedro Machado "Pedrão" x Marcelo Marques "Indomável"

Mário "Coração Valente" x Tony Gordillo

