Colômbia x Paraguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Colômbia e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21 horas (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia. A partida é válida pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa.

Os cafeteros estão na 6ª colocação com 19 pontos, última que dá vaga direta na Copa do Mundo. A equipe vem de três derrotas seguidas, a última diante do Brasil, por 2 a 1 no Mané Garrincha, na semana passada.

Já a Albiroja, vem em bela ascensão nas eliminatórias desde a chegada do técnico Gustavo Alfaro: são 6 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias, a última diante do Chile por 1 a 0 em Assunção.



ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA:

Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumi, Mojica; R. Rios, Lerma, Arias, James, Díaz e Duran. Técnico: Nestor Lorenzo.

PARAGUAI:

Gatito Fernández; Caceres, Balbuena, Alderete, Alonso, Galarza; Villasanti, Cubas, Almirón, Sanabria; Enciso. Técnico: Gustavo Altaro.