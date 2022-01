Fórmula E na Arábia Saudita: confira horário, onde assistir e programação

A Arábia Saudita receberá, neste sábado (29), a abertura da Fórmula E para a temporada 2022. A categoria realiza rodada dupla do ePrix de Diryiah com equipes alteradas, novos pilotos e mudanças também na classificação.

Nyck de Vries, campeão de 2021, chega como o piloto a ser batido neste ano. Com a bandeira do Brasil, Sergio Sette Câmara conta com o companheiro Antonio Giovinazzi na Dragon, enquanto Lucas di Grassi defenderá agora a Venturi.

Programação completa:

Quinta-feira (27)

11h55 - Treino Livre (Site Fórmula E)



7h25 - Treino Livre (Site Fórmula E)

9h30 - Classificação 1 (TV Cultura e SporTV)

13h30 - Corrida 1 (TV Cultura e SporTV)



7h25 - Treino Livre (Site Fórmula E)

9h30 - Classificação 2 (TV Cultura e SporTV)

13h30 - Corrida 2 (TV Cultura e SporTV)