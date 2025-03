CRB encara Fortaleza com desfalques importantes; confira

O CRB terá desfalques importantes para o duelo contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam em jogo da última rodada da Copa do Nordeste. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer não vai contar com três titulares.

O zagueiro Luís Segovia está fora do confronto pois se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa. Outro que não vai participar do confronto é Gegê. O meia está com tendinite. Expulso na derrota para o Ferroviário, o goleiro Matheus Albino cumpre suspensão automática.

No entanto, a equipe terá o retorno do atacante Léo Pereira, que se recuperou de uma pancada na região lombar e desembarcou na capital cearense com o restante do elenco.

O CRB é o sexto do Grupo A com seis pontos somados. Já o Tricolor do Pici está em terceiro, com nove. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.