Atletas do Ceará celebram título e falam de motivação do elenco: 'a soberba estava do lado de lá'

Os atletas do Ceará celebraram o bicampeonato cearense de 2025, conquistado no sábado (22) contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Em participação no programa Globo Esporte, nesta segunda-feira (24), os jogadores alvinegros ressaltaram que as entrevistas das últimas semanas foram combustível para o elenco.

“Sem dúvidas, a gente sentiu que a soberba estava do lado de lá (do Fortaleza). A gente só procurou fazer o nosso trabalho. A gente deu a nossa melhor resposta, dentro de campo. Eles admitiram que fomos felizes nos jogos, na vontade. Mas eles falaram que só foi na vontade, mas nosso grupo tem muita qualidade, não à toa a gente foi campeão invicto”. Matheus Bahia Lateral-esquerdo do Bahia

O meia argentino Lucas Mugni também falou sobre a motivação e relembrou a expressão “time de operários”, que foi usado por parte da torcida tricolor. Para o camisa 10, esse termo não é pejorativo.

“É um time de operários mesmo. Não me senti mal, porque a nossa família é de operários mesmo. Não perdemos a humildade, a humildade está aí. A gente pode esperar um grupo trabalhador e que vai querer vencer sempre. É mostrar que o time está querendo vencer”. Lucas Mugni Meia do Ceará

Por fim, o volante Fernando Sobral pediu para os alvinegros celebrarem. “Perdedor se justifica e campeão comemora. Pode comemorar, nação alvinegra! Vozão campeão! Bora”, destacou ao ge.

Com o resultado, o Ceará atingiu a marca de 47 títulos cearenses na história do Estadual. O próximo compromisso é quarta (26), diante do Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, da 4ª rodada atrasada. Na tabela de classificação, o Vovô é o 3º colocado do Grupo B, com 10 pontos, mesma pontuação do rival baiano, o líder pelo saldo de gols.