Ex-Ceará, Erick é anunciado como reforço do Vitória para a Série A do Brasileirão

O Vitória anunciou a contratação do atacante Erick na manhã desta sexta-feira (28). O jogador de 27 anos pertence ao São Paulo e está sendo emprestado ao Vitória até o fim da temporada 2025, para a disputa da Série A do Brasileirão.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o Vitória irá arcar com 100% dos salários do atacante. Ele vestirá a camisa do time baiano pela segunda vez na carreira, já que já defendeu o Vitória entre as temporadas 2018 e 2019.

Erick ganhou grande destaque com a camisa do Ceará na temporada 2023, na Série B do Brasileirão. Naquela temporada, foram 52 partidas, 18 gols marcados e 13 assistências. Ele foi negociado com o São Paulo em seguida.