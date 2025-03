Guia da Série A do Brasileirão 2025: veja participantes, times base e projeções para cada clube

Chegou a hora! A Série A do Campeonato Brasileiro 2025 começa neste sábado (29), com 20 clubes disputando a maior competição nacional do país, que vai de março a dezembro.

Ao fim das 38 rodadas, serão conhecidos o grande campeão brasileiro, os clubes que vão para a Libertadores, Sul-Americana, que permanecerão na Série A e os que serão rebaixados para a Série B.

Em comparação à temporada 2025, há quatro novidades na Série A do Brasileirão. Santos, Sport, Mirassol e Ceará, foram os quatro primeiros colocados da última temporada da Série B e retornam à elite do futebol brasileiro em 2025.

A edição deste ano é especial para o futebol cearense, que volta a ter dois representantes na elite: Fortaleza e Ceará. A Série A deste ano tem uma particularidade, parando após 12ª rodada para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa: a competição para no dia 11 de junho e retorna no dia 13 de julho.

Legenda: Ceará e Fortaleza disputarão mais uma Série A de pontos corridos Foto: DAVI ROCHA / SVM

A Série A começa neste sábado (29) e Leão estreia primeiro, recebendo o Fluminense, ás 18h30 no Castelão. O Vovô estreia na segunda-feira (31), contra o Bragantino, no Nabi Abi Cheddid às 20 horas:

Veja todos os jogos de Ceará e Fortaleza na Série A:

Veja também Jogada Confira todos os jogos do Ceará na Série A 2025 Jogada Confira todos os jogos do Fortaleza na Série A 2025

DE OLHO NAS COLOCAÇÕES

Dos 20 clubes, quatro vão garantir classificação para a fase de grupos da Libertadores, dois para a fase pré-Libertadores e seis para a Sul-Americana nas edições de 2025. A quantidade dessas vagas pode ser maior para as duas competições, no caso de títulos da Copa do Brasil 2025, além da Sul-Americana e da Libertadores deste ano por parte de times brasileiros.

Os seis primeiros colocados vão para Libertadores 2025, sendo quatro direto para a Fase de Grupos. O 7º ao 12º lugar estão os classificados para a Sul-Americana 2025. Os quatro últimos são rebaixados para Série B 2025.

Projeções para cada clube

O Guia do Diário do Nordeste dividiu em 4 blocos os 20 clubes, de acordo com suas possibilidades na competição. Lembrando que este é um recorte do momento das equipes, com base na força de seus elencos, mas ao longo de 10 meses de competição, alguns clubes podem surpreender e ir além do esperado, como outros fazem um campeonato abaixo e decepcionam.

1) Favoritos ao título

Flamengo e Palmeiras despontam como favoritos ao título brasileiro. Ambos concentram o maior investimento financeiro da competição e elencos com grandes jogadores. Com elencos numerosos e de qualidade inquestionáveis, são os clubes mais prontos para 38 rodadas de Série A, intercalando com Libertadores e Copa do Brasil.

Flamengo

Legenda: O Flamengo é um dos favoritos ao título da Série A Foto: Marcelo Cortes / CRF

O Mengão é o atual campeão da Copa do Brasil e joga o melhor futebol do país sob comando de Filipe Luis. O treinador é uma revelação, e com métodos europeus, vem encantando o torcedor pelo futebol propositivo do Fla.

A Série A é prioridade para o clube, que conta com nomes pesados como Rossi, Wesley, Leo Ortiz, Gerson, Danilo, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro (que voltará a jogar em um mês). E com um banco de reserva muito qualificado, o Fla chega com tudo para a Série A.

Time-base: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata (Pedro). Técnico: Filipe Luis

Palmeiras

Legenda: O Palmeiras é um dos favoritos ao título brasileiro ao lado do Flamengo Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Verdão vem disputando o título da Série A nos últimos anos e reforçou o ataque na busca pela taça: Vitor Roque e Paulinho elevarão o nível da equipe de Abel Ferreira, que perderá Estevão no meio do ano, mas é muito competitiva e forte mentalmente nos pontos corridos.

Time-base: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mauricio; Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

2) Vagas na Libertadores (G4 ou G6)

Botafogo, Internacional, Atlético-MG, Corinthians, Bahia e Fluminense. Este bloco tem clubes com potencial para estar na parte cima da tabela, por seus elencos, mas com menor investimento que Palmeiras e Flamengo. Assim, uma vaga na Libertadores via fase de Grupos (G4 ou G6) é o objetivo mais factível. Claro que alguns deles podem até disputar o título, mas precisariam de um campeonato acima da média.

Botafogo

Legenda: O Botafogo é o atual campeão brasileiro, mas reformulado e de treinador novo, está abaixo dos favoritos Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Glorioso só não é favorito ao título ao lado de Flamengo e Palmeiras devido ao desastroso início de 2025. O clube ficou sem treinador por 50 dias, indo muito mal no Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. O técnico recém chegado Renato Paiva teve um mês de trabalho até o início da Série A para trabalhar esse 'novo' Botafogo, que precisa se reconstruir sem Almada e Luiz Henrique, craques da inesquecível temporada passada com os títulos do Brasileirão e Libertadores.

Ainda que seja uma incógnita, o Botafogo tem qualidade para correr por fora na luta pelo título e estar no G4.

Time Base: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Igor Jesus, Santiago Rodríguez e Matheus Martins. Técnico: Renato Paiva

Internacional

Legenda: O Inter foi campeão gaúcho e vive grande fase, correndo por fora na luta pelo título Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Colorado do técnico Roger Machado foi campeão gaúcho com autoridade em cima do Grêmio e tem um dos melhores aproveitamentos do país. A equipe vem jogando bem, e conta com nomes como Alan Patrick e dois atacantes perigosos como Vitinho e Enner Valencia. Dependendo que como conciliar a disputa da Libertadores, o Inter pode sonhar com o título.

Time Base: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabéi, Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Alan Patrick. Técnico: Roger Machado

Atlético-MG

Legenda: O Atlético Mineiro corre por fora na luta pelo título e tem um ataque poderoso, com Hulk e Rony Foto: Pedro Souza / Atlético

O Galo demorou para embalar na temporada, mas conseguiu sob o comando de Cuca e foi penta campeão mineiro. O clube manteve a base do ano passado, ainde que tenha perdido Paulinho e Deyverson. Mas contratou Rony e Cuello, que adicionaram qualidade a equipe. Com Hulk em grande fase, o Galo é um forte candidato a surpreender na luta pelo titulo.

E sem Libertadores para dividir as atenções - o Galo está na Sula - pode priorizar a Série A e lutar pelo título.

Time Base: Everson, Natanael, J. Alonso, Lyanco e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rony e Hulk. Treinador: Cuca

Corinthians

Legenda: Sempre forte em sua Arena, o Corinthians conta com um forte ataque para estar no G4 da Série A Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O Timão é muito forte em casa e Itaquera será aliada, sempre lotada por sua fanática torcida. O ataque é muito forte com Garro, Yuri Alberto e Memphis, mas a defesa ainda carece de mais segurança como mostrou a eliminação na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guaiaquil. Assim, sem Libertadores, o Timão poderá priorizar a Série A e deixar a Sul-Americana de lado.

Time Base: Hugo Souza, Matheuzinho, Felix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo, Martínez, Raniele, Memphis Depay, Ángel Romero, Yuri Alberto. Técnico: Ramon Diaz

Bahia

Legenda: O Bahia tem um elenco forte, um meio campo talentoso e pode surpreender, ficando no G6 Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esquadrão tem um elenco forte, reforçado para a participação na Libertadores. O meio campo continua muito técnico, com Caio Alexandre, Cauly e Everton Ribeiro, e o ataque foi reforçado para ter mais efetividade. Erick Pulga, ex-Ceará, Willian José e Luciano Rodriguez elevaram o nível da equipe de Rogério Ceni, que foi campeã baiana.

Se souber usar o bom elenco ao dividir as atenções com a Libertadores - o Bahia caiu em grupo difícil com o Inter - pode estar no G6 da Série A.

Time Base: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly, Éverton Ribeiro, Luciano Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Fluminense

Legenda: O Fluminense contratou reforços interessantes e manteve a base para supreender no Brasileiro Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Tricolor das Laranjeiras foi vice-campeão carioca perdendo a final para o Flamengo, mas mostrou estar se organizando taticamente com Mano Menezes. O colombiano Arias é o dono do time e a referência na armação da equipe.

O centroavante Cano voltou a marcar gols - tem 6 no ano - e Canobbio tem agradado, com sua dinâmica ofensiva. Mano ainda espera por Ganso, que fez um procedimento para corrigir um problema cardíaco e deve reforçar a equipe depois da 1ª rodada.

Defensivamente a equipe é segura, com Tiago Silva na zaga e o goleiro Fábio, e pode sim surpreender os favoritos e chegar pelo menos ao G4.

Time Base: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê, Otávio, Martinelli, Arias, Lima, Cano e Canobbio. Técnico: Mano Menezes

3) Vagas na Sul-Americana

São Paulo, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Fortaleza e Ceará. Este bloco de 6 times, entre eles Fortaleza e Ceará, tem potencial para um campeonato sem sustos, ocupando uma faixa de tabela que vai entre o 9º aos 14º lugar. São Paulo, Grêmio e Fortaleza tem mais potencial e se embalarem, podem até lutar por uma vaga na Libertadores. Já para Santos, Cruzeiro e Ceará, uma vaga na Sula seria um campeonato de segurança para eles.

São Paulo

Legenda: O São Paulo tem um time titular forte, com jogadores como Lucas e Oscar, mas falta elenco para disputar algo mais na maratona da Série A Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Para 2025, o Tricolor reduziu drasticamente o investimento e contratou apenas 4 jogadores. O meia Oscar é o maior nome dos que vieram, elevou a qualidade do time ttular, assim como Cédric Soares, mas o banco de reservas foi enfraquecido. E isso é um problema para uma Série A de Pontos Corridos.

O time titular é competitivo e talentoso (com Alisson, Lucas Moura, Oscar e Calleri), mas sem reservas de qualidade - a maioria será da base - precisará priorizar uma competição, e deve ser a Libertadores. Assim, com a Série A em segundo plano e sem um elenco robusto , Zubeldia terá trabalho em montar uma equipe 'B' quando precisa descansar os titulares e deve fazer um campeonato discreto, de meio de tabela.

Time Base: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Cédric Soares, Alisson, Oscar, Díaz, Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldia

Santos

Legenda: Neymar pode mudar o patamar do Santos, mas ele só tem contrato por 12 rodadas Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O Peixe vem da Série B reforçado para não passar sustos na elite. A chegada de Neymar deu um ânimo na torcida e eleva o nível da equipe junto com outros reforços como Tiquinho Soares, Zé Rafael e Rollheiser. No meio para trás, a equipe ainda é muito vulnerável e precisa de reforços.

Neymar é sem dúvida uma referência técnica, pode desequilibrar se estiver em forma, mas só tem contrato com o Peixe até 30 de junho, período de apenas 12 rodadas. Ou seja, se o astro não renovar, o Santos terá que se virar no restante da Série A sem ele.

Time base: Gabriel Brazão, Escobar, Gil, Zé Ivaldo e Chermont, João Schmidt, Thaciano, Soteldo, Neymar, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Grêmio

Legenda: O Grêmio ainda não apresentou um futebol convicente e precisará apresentar mais na Série A Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Imortal tem um elenco competitivo, mas ainda patina na temporada. Avançou nos pênaltis na Copa do Brasil contra adversários fracos (São Raimundo-RR e Athletic/MG) e perdeu o gaúchão para o Inter de forma incontestável.

O dinamarquês Braithwaite continua como a referência com 6 gols na temporada, mas Monsalve e Pavon também estão bem. Só o sistema defensivo, muito reformulado, que não tem sido seguro.

O técnico Gustavo Quintero ainda não deu uma cara ao time, por isso o Grêmio entra a priori, para ficar entre os 10 primeiros.

Time base: Tiago Volpi, João Pedro, Wagner Leonardo, João Pedro e Lucas Esteves, Villasanti, Camilo, Monsalve, Pavón, Olivera e Braithwaite.

Cruzeiro

Legenda: O Cruzeiro chega para a Série A com um equipe experiente, mas ainda sem engrenar na temporada Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A Raposa faz um ano decepcionante. A equipe não chegou na final do Campeonato Mineiro e trocou de treinador, chegando o portugues Leonardo Jardim. Ele teve um mês para preparar a equipe, que tem no elenco muitos jogadores experientes, como Cássio, Dudu e Gabigol. O Cruzeiro é uma incógnita, mas tem elenco para fazer um campeonato sem sustos.

Time base: Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki, Eduardo, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Dudu e Gabriel Barbosa. Técnico: Leonardo Jardim

Fortaleza

Legenda: O Fortaleza tem feito grandes campanhas na elite, como a do ano passado, mas faz início de 2025 ruim Foto: KID JUNOR / SVM

O Tricolor de Aço vem fazendo história nos últimos anos na Série A, terminando duas vezes no G4, nas melhores campanhas de um clube nordestino. Mas faz uma temporada decepcionante até aqui, com 6 derrotas em 16 jogos e menos de 50% de aproveitamento. O elenco é forte, a base é do time que foi 4º colocado em 2024, mas tecnicamente muitos jogadores estão abaixo: Lucero, Marinho, Moisés, Pikachu, Pochettino, só para citar alguns remanescentes. E nenhum reforço agradou até o momento: Pol Fernandez, Gaston Avila, David Luiz e Borrero.

O Leão perdeu o título cearense para o Ceará de forma incontestável e na Copa do Nordeste, perdeu jogos inexplicáveis, para Altos, Sousa e CRB, avançando em 4º de seu grupo na 1ª Fase.

Vojvoda faz um trabalho muito abaixo de anos anteriores, tem trocado demais a cada jogo e não definir um time base, criando assim um padrão de jogo, pode ser um complicador. Ainda mais dividindo atenções com a Libertadores, a equipe precisará de um time 'B' confiável na Série A. O começo de ano ruim fez a cotação do Leão cair alguns degraus, mas se contratar e Vojvoda achar um time base, pode lutar por uma vaga na Libertadores. Por isso, a priori, a zona de Sul-Americana estaria de bom tamanho pelo momento ruim da equipe.

Time base: João Ricardo, Tinga, Titi, Kuscevic e Bruno Pacheco, Martínez, Pol Fernandez, Pochettino, Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Vojvoda

Ceará

Legenda: O Ceará chega para a Série A após bom início de temporada e sonhando com um campeonato seguro Foto: KID JUNIOR / SVM

O Vozão chega para a Série A confiante após o bicampeonato cearense e um começo de ano consistente sob o comando de Léo Condé. O treinador achou rapidamente uma equipe base mesmo com 16 caras 'novas', mostrando um futebol consistente e competivo.

Ainda que o objetivo inicial seja permanencer na elite, natural para uma equipe que vem da Série B e sem grandes investimentos, o Vovô tem um elenco comprometido e um elenco com jogadores de nível muito semelhante.

Claro que o nível de adversários aumentará consideravelmente na Série A e o grupo precisará se provar em um campeonato de manutenção na elite. Mas mantendo essa aplicação tática e plano de jogo bem definido, o Vovô pode sonhar com uma vaga na Sul-Americana.

Time base: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni, Pedro Henrique, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Leo Condé



4) Candidatos ao Rebaixamento

Vasco, Bragantino, Sport, Vitória, Juventude e Mirassol. Este bloco de 6 clubes entra no campeonato com o objetivo de permanecer, pelo cenário apresentado no primeiro semestre. O Vasco 'gigante' da lista, carece de um elenco de mais qualidade para brigar além. Os nordestinos Sport e Vitória, investiram, mas ainda patinam na temporada. O trio Mirassol, Juventude e Bragantino também fazem ano ruim e precisarão melhorar muito para pensarem em algo a mais na Série A.

Vasco

Legenda: O Vasco aposta nos gols de Vegetti para fazer um campeonato seguro e não correr risco de rebaixamento Foto: Matheus Lima/Vasco

O cruzmaltino chega para a Série A com um grupo muito limitado e com um início de ano desanimador. O Vasco não conseguiu competir contra seus adversários no Campeonato Carioca, e o técnico Fábio Carile não conseguiu fazer com que o time rendesse.

O sistema defensivo é confiável, mas o meio campo não marca o esperado e cria pouco para Vegetti.

Com um elenco limitado, o Vasco terá dificuldade para se impor em São Januário, e o histórico recente de luta contra o rebaixamento, a pressão pode aumentar.

Time base: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Paulinho, Hugo Moura, Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti. Treinador: Fábio Carille

Bragantino

Legenda: O Red Bull Bragantino faz início de ano decepcionante e precisa apresentar mais para não correr riscos de rebaixamento Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Apesar do investimento da Red Bull, o Bragantino faz um ano ruim. O Campeonato Paulista foi decepcionante e avançou na Copa do Brasil nos pênaltis contra equipes fracas (Sousa/PB e São José/RS).

A equipe contratou bons reforços para a temporada, como Isidro Pitta, mas perdeu Lucas Evangelista para o Palmeiras.

O técnico Fernando Seabra ainda não conseguiu implementar o estilo de jogo impositivo que a marca exige, e a equipe ainda comete erros bobos defensivos.

Time base: Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba, Gabriel,

Matheus Fernandes, Laquintana, Jhon Jhon, Pitta e Vinicinho. Treinador: Fernando Seabra

Sport

Legenda: O Sport fez investimentos em reforços para ir bem na Série A, mas ainda não engrenou na temporada Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

Retornando para a Série A, o Leão da Ilha faz um inicio de ano irregular. A equipe de Pepa ainda não engrenou, apesar de estar na decisão do Campeonato Pernambucano. A equipe oscilou na Copa do Nordeste, e foi eliminado na 1ª Fase da Copa do Brasil.

Sem apresentar um futebol convicente, a expectativa é que o Sport tenha muita dificuldade no inicio da Série A. Mas sempre forte na Ilha do Retiro, o Leão tem peças interessantes como o português Sérgio Oliveira e o colombiano Rivera. O ataque com Pablo e Paciência precisa ser testado contra equipes mais fortes.

Time base: Caíque França, Igor Cariús, Chico, João Silva, Hereda, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Rivera, Barletta, Paciência e Lenny Lobato. Treinador: Pepa

Vitória

Legenda: O Vitória tem um time competitivo, brigador, mas carece de poder ofensivo após a saída do artilheiro Alerrandro Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Leão da Barra começou a temporada voando com longa invencibilidade, mas a perda do título baiano para o Bahia e a eliminação em casa para o Náutico na Copa do Brasil abalaram a confiança.

O técnico Tiago Carpini mantém o estilo de jogo reativo e competitivo da temporada passada que classificou o time para a Sul-Americana, mas ainda não achou o substituto para o artilheiro Alerrandro. Autor de 15 gols na Série A de 2024, o centroavante foi para o CSKA Moscou, da Rússia e o clube não achou substituto à altura.

A defesa continua sendo o ponto forte da equipe, mesmo com a saída de Wagner Leonardo, mas Halter vem dando conta do recado e Baralhas melhorou o meio ca

mpo. Mas o comando de ataque com Fabrício e Janderson ainda não deu liga.

Time base: Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Lucas Halter, Jamerson, Edu, Willian Oliveira, Wellington Rato, Gabriel Baralhas, Fabrício e Janderson. Treinador: Thiago Carpini

Juventude

Legenda: O Juventude tem uma equipe aguerrida, mostrou isso no Gauchão, mas sem investimento pesado, jogará mais uma vez pela permanência na elite Foto: Fernando Alves/ECJ