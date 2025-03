Ceará ultrapassa Fortaleza e se torna maior campeão cearense com 47 títulos; veja ranking

O Campeonato Cearense de 2025 tinha um peso histórico: definir a nova hegemonia do Estadual. Com a conquista deste sábado (22), na Arena Castelão, o Ceará atingiu a marca de 47 títulos oficiais, se consolidando então na liderança do ranking geral e ultrapassando o Fortaleza, com 46.

A marca é expressiva dentro de uma rivalidade histórica e que se alterna há 30 anos como portadores da taça de campeão. A última vez que essa escrita foi quebrada foi com o bicampeonato do Ferroviário, em 1994 e 1995. Por sinal, o Tubarão da Barra como 3º maior vencedor, com nove.

Assim, o panorama da atual temporada é definido. Após o título de 2024, o Vovô volta a ser campeão contra o arquirrival em uma campanha com a marca da superioridade, onde termina com a principal campanha desde o início do torneio, dono também do melhor ataque e da defesa menos vazada.

No fim, nesse torneio à parte, o Ceará mostra que o dinheiro é um detalhe figurativo. Vence quem entregou tudo de si em campo, fez da arquibancada, do Time do Povo, um combustível para eternizar um grupo no primeiro grande objetivo do ano, se tornando então bicampeão e também ganhando mais moral para a sequência, quando tem Série A, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.