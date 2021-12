Whindersson Nunes revela luta contra drogas e lembra término com Luísa Sonza: 'tive meu penhasco'

O humorista Whindersson Nunes usou o livro 'Vivendo Como Um Guerreiro', que conta a biografia dele, para revelar uma luta de anos contra as drogas. Segundo ele, o abuso de substâncias ilícitas, como ecstasy e LSD, já acontecia antes mesmo do envolvimento amoroso com Luísa Sonza, em 2017.

"Como eu nunca escondi nada do que vivi, do que sofri, houve um período muito duro da minha vida em que eu não conseguia ficar sem as drogas", escreveu o artista na obra literária. Whindersson revelou que o pior momento em relação ao vício aconteceu cerca de um mês após o término com Sonza, quando teria ficado "sem chão".

Entretanto, ele especifica, o problema com as drogas já era antigo e vinha desde antes de 2017, quando os dois ainda não se conheciam. "O dia em que eu encontrei a Luísa, eu estava virado de droga, não estava bem, estava em busca do que eu não sabia", revelou.

O primeiro encontro entre os dois, inclusive, ainda está na memória do piauiense. "Quando a vi, pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga. Eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem. Uma viagem de alguém que tem um instinto de professor. Eu queria passar tudo para ela. Eu queria que ela desse certo na vida", continuou.

Capítulo intenso

A pontuação sobre o problema com abuso de substâncias é feito por Nunes no último capítulo do livro, intitulado de 'Fim de Conversa'. No texto, ele faz questão de ressaltar que a ex-esposa não teve nenhuma relação com o vício que já mantinha.

Após o fim do casamento, ele explica, chegou a cogitar uma internação para se livrar das drogas, o que não chegou a ocorrer. Além disso, ele também deu detalhes de como se sentia com Luísa.

"Minha viagem com a Luísa durou 4 anos. Ela me ajudou com a minha autoestima. Eu não me achava um homem interessante, um cara bonito", contou.

Para Whindersson, a sensação era importante. "Isso pode não parecer muita coisa, mas para um alguém como eu, que algumas pessoas dizem que as mulheres estão comigo porque eu sou famoso e tenho dinheiro... O olhar dela fazia com que eu acreditasse que, de fato, eu era interessante, eu era legal".

Na continuação, o artista ainda diz que deseja sucesso e amor a Luísa, também pontuando que não deseja ver as pessoas destruindo o que viveram.

Além disso, também revelou pouco mais do término dos dois. "Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco. A minha forma de lidar com essas situações é muito minha. Eu falo com o silêncio. Eu falo com o recolhimento. E, às vezes, falo errado. Reconheço que errei", afirma.