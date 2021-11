Whindersson Nunes diz planejar aposentadoria em dois anos

O piauiense Whindersson Nunes, 26, revelou planejamento da própria aposentadoria em até dois anos. Ele contou sobre a situação da carreira no podcast "Poddelas", transmitido no YouTube no dia 11 de novembro.

No bate-papo com Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, Whindersson Nunes disse que não se sentir feliz e pretende desacelerar.

"Acredito que eu trabalhe só mais uns dois anos nesse ritmo que estou hoje. A expectativa vai baixando de acordo com tudo que vai acontecendo. Posso demorar e aí voltar depois de um tempo", declarou o comediante.

Antes de se aposentar, o humorista ainda tem grandes desejos, como ganhar um Oscar e levar a estatueta conquistada até o Piauí. “Tu acredita que eu quero ganhar um Oscar? É verdade. Quero ganhar e levar para o Piauí, para a mata mais seca que tiver e mostrar para todo mundo”, disse.

Na entrevista, ele ainda disse que não consegue se sentir realizado com tudo o que conquistou.

"Eu deveria estar feliz com tudo isso, mas não estou feliz, não. Pessoas são pessoas. Tem momentos da vida que você não está no seu melhor momento. Eu olho para tudo isso que conquistei e deveria estar dando um mortal para trás diante de tanta coisa boa. Pode ser que daqui a algum tempão ou um tempinho, não sei, eu fique melhor".